İktidar medyası açık açık yazdı: Masadaki asgari ücret rakamı çoktan belli!

Yıl sonu yaklaşırken, milyonlarca emekçinin gözü kulağı 12 Aralık'ta başlayacak asgari ücret görüşmelerine çevrildi.

Ancak emekçinin hevesi kursağında kaldı. İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesinde yer alan yazıda asgari ücretliye adeta kara haber verildi. SGK Başuzmanı ve İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde, 12 Aralık'ta toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun "yarım asırlık bir formalite"den ibaret olduğunu yazdı.

"ASGARİ ÜCRET RAKAMINI DEĞİŞTİRMEZ"

Karakaş, komisyonun yapısındaki antidemokratik işleyişe dikkat çekti. 5 hükümet, 5 işveren ve 5 işçi temsilcisinden oluşan masada, hükümet kanadının her zaman blok hareket ettiğini vurgulayan Karakaş, şu tespiti yaptı:

"Siz hiç hükûmeti temsil eden 5 üyeden birinin bile diğer 4 üyeden farklı oy kullandığını duydunuz mu? Hayır. Bu nedenle komisyonun yapısı ne olursa olsun hükûmetin önceden planladığı asgari ücret rakamını değiştiremez."

Sendikaların masada olsa da olmasa da sonucu değiştiremediğini belirten yazar, dengenin tamamen hükümet ve işveren arasında kurulu olduğunu vurguladı.

PATRONLARIN GÖZÜ İŞSİZLİK FONUNDA

Karakaş'ın yazısında dikkat çeken bir diğer detay ise patronların talepleri oldu. İşverenlerin "Maliyetlerimizi destekleyin" diye bastırdığını belirten Karakaş, patronların Mısır'daki ucuz işçiliği örnek göstererek "rekabet gücümüz eriyor" kozunu oynadığını aktardı.

İşveren, şu an 1.000 TL olan devlet desteğinin artırılmasını istiyor. Ancak Karakaş, bu desteğin kaynağının devlet bütçesi değil, yine işçinin cebi olduğunu hatırlattı:

"Peki bu desteğin kaynağı ne? Devletin bütçesi mi hayır. Cevap: İşçinin de primlerinden oluşan işsizlik Sigortası Fonundan."

AÇLIK SINIRI ALARMI: 40 BİN LİRA GEREKİYOR AMA...

Türk-İş'in verilerine göre Kasım ayı açlık sınırının 29.828 TL olduğunu hatırlatan Karakaş, zamlı maaşın cebe gireceği Şubat 2026'da bu rakamın 33-34 bin TL bandına, bekar bir çalışanın yaşama maliyetinin ise 40 bin TL'ye çıkacağını öngördü.

Karakaş, "Bu bağlamda asgari ücretin iş mevzuatımız hükümleri gereğince 40 bin TL’nin altında belirlenmemesi gerekiyor" uyarısında bulundu.

İŞTE MASADAKİ O RAKAM

Hükümetin enflasyon programını bozmamak, işverenin ise kârından feragat etmemek için direneceğini belirten Karakaş, aylardır savunduğu tahmini yineledi.

Karakaş'ın analizine göre 2026 asgari ücreti için en güçlü senaryo şöyle:

"En düşük senaryo %25 (27.600) en yüksek %30 (28.700). Ama Cumhurbaşkanımızın bir dokunuşuyla işverenlere verilecek asgari ücret desteği de bir tık artırılarak 29 bini belki görebiliriz."

Karakaş ayrıca, "Peki asgari ücrette yıl ortası zammı var mı? Unutun! Asgari ücret bu yıl da sabit kalacak" diyerek emekçiye kötü haberi verdi.