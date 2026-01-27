Sanayinin ayağını Anadolu'ya kaydıracak plan ortaya çıktı: Bakanlık Kandilli'yi harekete geçirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, özellikle deprem riskinin yüksek olduğu Marmara Bölgesi’ndeki sanayi yoğunluğunu azaltmak ve üretim hatlarını deprem riskine karşı korumak amacıyla "Ulusal Sanayi Alanları Master Planı"nı devreye alıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen yeni strateji ile Marmara Bölgesi’ndeki aşırı yoğunlaşmanın önüne geçilmesi, olası depremlere karşı tedbir alınması ve sanayinin ülke genelinde dengeli dağıtılması hedefleniyor. Bu kapsamda, başta İç Anadolu ve Doğu Akdeniz olmak üzere yeni sanayi havzaları oluşturulması planlanıyor.

SANAYİNİN AYAĞINI ANADOLU'YA KAYDIRACAK PLAN ORTAYA ÇIKTI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Bakan Fatih Kacır, milletvekillerinin sorularına verdiği yanıtta, 64 ilde yürütülen 166 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesiyle sanayinin Marmara dışına yayılacağını ifade etti. Bakanlığın hazırladığı "Ulusal Sanayi Alanları Master Planı" ile metropollerde ve afet riski yüksek bölgelerde sıkışan sanayi kapasitesinin Anadolu’ya aktarılarak bölgesel kalkınmanın ve yerel istihdamın artırılması amaçlanıyor.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından yürütülen çalışmalarla Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinin üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Proje kapsamında bölgenin sanayi yapısının güçlendirilmesi ve ulusal lojistik ağlara entegrasyonu için gerekli adımlar atıldı.

BAKANLIK KANDİLLİYİ HAREKETE GEÇİRDİ

Marmara Bölgesi’nde yer alan İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Kocaeli ve Sakarya illerindeki 77 OSB’nin yanı sıra; büyük sanayi tesisleri, ulaşım ve enerji altyapılarının deprem risk durumlarının tespiti için çalışma başlatıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile ortaklaşa yürütülen bu çalışma sonucunda elde edilecek veriler, yeni sanayi bölgelerinin yer seçiminde kullanılacak bir rehbere dönüştürülecek.

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) üç ay önce yayımladığı rapora göre Türkiye’de 45 il ve 110 ilçe aktif fay hatları üzerinde bulunuyor. 1.200 kilometre uzunluğundaki Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın 24 şehir merkezinden geçtiği ve 7 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor. Batı Anadolu Fay Hattı ise Muğla, Aydın, İzmir, Manisa ve Denizli gibi büyükşehirleri doğrudan etkiliyor.

SANAYİ DEVLERİ RİSKLİ İLLERDE KURULU

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarının önemli bir kısmı yüksek riskli bölgelerde yer alıyor.

İzmir, Star Rafineri, Aliağa Tüpraş, Petkim ve İzmir Demir Çelik gibi dev tesislere ev sahipliği yapıyor. İlk 500 sanayi kuruluşu listesinde İzmir’den 40, Manisa’dan 23, Denizli’den 10 ve Balıkesir’den 5 firma bulunuyor.

Fay hattı üzerinde kurulu olan Bursa, Türkiye'nin en çok OSB bulunan ili konumunda.

Kocaeli, birinci derece deprem bölgesinde yer almasına rağmen en büyük sanayi kuruluşlarından 79’u burada faaliyet gösteriyor. Bursa’da bu sayı 37 olarak kaydedildi.

Diğer İller: İstanbul ve Tekirdağ ikinci derece deprem bölgesinde yer alı rken, Karabük Demir Çelik’e ev sahipliği yapan Karabük de en riskli iller arasında sayılıyor.

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkâri, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt Türkiye'nin en riskli illeri olarak sıralanıyor.

İÇ ANADOLU VE KARADENİZ GÜVENLİ BULUNDU

İkinci derece deprem riski taşıyan iller arasında Adana, Kahramanmaraş, Eskişehir ve Samsun bulunurken; deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci gruptaki güvenli şehirler ise şöyle sıralandı:

Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman.