Depremin yarattığı tablo Ahmet Ercan'ı da şaşırttı: Gerginlik oraya kayıyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece yarısı meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremle sarsılırken bölgede peş peşe yaşanan sallantılar vatandaşlarda yeniden endişe yarattı.

Ağustos 2025’te 6,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin artçılarıyla yaşanan deprem fırtınasının yer kabuğundaki etkisini değerlendiren Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bölgedeki hareketliliği anlattı. Ahmet Ercan deprem gerginliğinin yöneldiği yeri de işaret ederken Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz ise artçıların olağan olduğunu ifade ederek ne kadar daha sürebileceğini söyledi.

DEPREMİN YARATTIĞI TABLO AHMET ERCAN'I DA ŞAŞIRTTI

AFAD verilerine göre saat 00.24’te gerçekleşen sarsıntının merkez üssü Sındırgı olurken, depremin 11,04 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı. Deprem; İstanbul, İzmir, Bursa, Aydın ve Manisa başta olmak üzere birçok çevre ilde hissedildi. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Sındırgı’da art arda gelen sarsıntıları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yorumladı. Ahmet Ercan, 5.1 büyüklüğündeki depremin “Sındırgı’da süren deprem kasırgasının ürettiği bir artçı” olduğunu belirtti.

Ahmet Ercan, artçı sarsıntıların bir süre daha devam edeceğini belirterek, beklenen depremlerin büyüklüğünün 4,5’i aşmasının öngörülmediğini söyledi.

Yer kabuğundaki durumu “şaşırtıcı derecede gergin” sözleriyle tanımlayan Ercan, bölgedeki sismik hareketliliğin beklenenden farklı bir tablo ortaya koyduğunu vurgulayarak, yer kabuğundaki gerilimin yön değiştirdiğine dikkat çekti.

"GERGİNLİK ORAYA KAYIYOR"

Sismik stresin yön değiştirdiğine dikkat çekerek, gerginliğin güneydoğuya doğru kaydığını ve buna bağlı olarak bölgedeki risk dağılımının değiştiğini vurgulayan Ercan, bölgedeki deprem riskine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Sındırgı merkezli deprem sonrası değerlendirmede bulunan Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz ise artçıların olağan olduğuna işaret etti.

Tüysüz, bu tür depremlerin ardından 4 büyüklüğünde sarsıntıların görülmesinin normal olduğunu belirterek, Ağustos ayından bu yana yaklaşık altı aydır süren bir hareketlilik yaşandığını, artçıların ne kadar süreceğini kesin olarak söylemenin zor olduğunu ancak yaklaşık bir hafta daha sismik hareketlilik beklenebileceğini ifade etti.