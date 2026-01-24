Sındırgı depremi kamerada!

Yayınlanma:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen şiddetli deprem, bir eczanenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde; sarsıntı nedeniyle rafların şiddetle sallandığı ve ilaçların yerlere savrulduğu anlar yer alıyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem anı, bir eczanenin içerisindeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, depremin sarsıntısıyla rafların sallandığı ve ilaçların yerlere savrulduğu görülüyor.

SINDIRGI'DA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.24’te 5,1 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

"SAHA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM ETMEKTE"

AFAD tarafından yapılan açıklamada, belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 00.24’te meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

