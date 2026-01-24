Son dakika| Sındırgı'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Kandilli rasathanesi depremin şiddetini 5.2 olarak açıkladı.

Deprem, İstanbul'dan da hissedildi.

Saat 00:24'te meydana gelen sarsıntı yerin 11.3 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Depremin merkez üssü Sındırgı olarak açıklandı.

4 DAKİKA ARAYLA İKİNCİ DEPREM

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, 5.2 şiddetindeki depremden kısa bir süre sonra 3.6 şiddetinde bir sarsıntı daha kaydedildi.

