Son dakika| Sındırgı'da deprem! İstanbul'da da hissedildi
Yayınlanma:
Son dakika... Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'dan da hissedildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Kandilli rasathanesi depremin şiddetini 5.2 olarak açıkladı.
Deprem, İstanbul'dan da hissedildi.
Saat 00:24'te meydana gelen sarsıntı yerin 11.3 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Depremin merkez üssü Sındırgı olarak açıklandı.
4 DAKİKA ARAYLA İKİNCİ DEPREM
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, 5.2 şiddetindeki depremden kısa bir süre sonra 3.6 şiddetinde bir sarsıntı daha kaydedildi.
Ayrıntılar geliyor...
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!