Sanayici yüksek faizden bıktı: Zarar eden firma sayısı iki katına çıktı

Ankara Sanayi Odası (ASO), Ankara Ticaret Odası (ATO), Ankara Ticaret Borsası ve Ekonomi Gazetesi iş birliğiyle Başkent'te "Ankara Ekonomi Zirvesi" düzenlendi. Programa, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile iş dünyasından çok sayıda sektör temsilcisinin katıldı.

Zirvede konuşan ASO Başkanı Seyit Ardıç, Ankara'nın insan kaynağı, teknoloji ve üretim altyapısı bakımından oldukça güçlü bir potansiyele sahip olduğunu, bu gücün ortak bir vizyon çerçevesinde harekete geçirilmesi gerektiğini dile getirdi. Üretim modelinin baştan aşağı yeniden yapılandırılması gerektiğine dikkat çeken Ardıç, sanayi sektöründe gözlemlenen daralmanın, yüksek maliyetlerin ve finansmana erişimde yaşanan tıkanıklıkların üreticileri ciddi şekilde zorladığını vurguladı.

ZARAR EDEN FİRMA SAYISI İKİYE KATLANDI

Ekonomik programın makroekonomik istikrar ve enflasyonla mücadele boyutuna değinen Ardıç, bu sürecin kritik olduğunu ancak üretim cephesinin çok ağır sorunlarla baş başa bırakıldığını kaydetti. Yılın ilk çeyreğinde sanayi sektörünün yüzde 0,8 oranında daraldığını anımsatan Ardıç, sanayicinin içinde bulunduğu açmazı şu sözlerle özetledi:

"Bugün sanayicimiz; yüksek ticari kredi faizleri, finansmana erişimde yaşanan güçlükler, artan üretim maliyetleri, kur baskısı ve ihracat pazarlarında zayıflayan taleple aynı anda mücadele ediyor. Bütün bunlar kârlılığı aşındırıyor. Odamız üyelerinin yaklaşık üçte biri geçen yılı zararla tamamlarken, zarar eden firma sayımız son iki yılda ikiye katlandı. Sanayicimiz tüm bu zorluklara rağmen üretimini sürdürmek için büyük çaba harcıyor. İstihdamını korumaya, yurt dışı pazarlarını kaybetmemek için zararına da olsa ihracatını sürdürmeye çalışıyor."

ÜRETİM ANLAYIŞINDA YENİ BİR ZİHNİYET ŞART

Küresel çapta yaşanan jeopolitik gerilimlerin, yeşil dönüşümün, yapay zekâ teknolojilerinin ve tedarik zincirlerindeki kırılmaların yeni bir üretim mimarisi yarattığını belirten ASO Başkanı; günümüzde ülkelerin sadece ne ürettiğinin değil, bu üretimi nasıl ve kimlerle gerçekleştirdiğinin stratejik bir önem taşıdığını aktardı.

Bir ekonominin salt büyüme rakamları, döviz kuru ve faiz oranları üzerinden okunamayacağını savunan Ardıç, "Bugün ihtiyacımız olan da yalnızca yeni teşvikler değil; üretim anlayışımızı baştan kuracak yeni bir zihniyettir. Sadece günlük gündemi takip eden toplumlar geleceği kaçırır. Bizim işimiz; on yıl sonra dünyanın nasıl üreteceğini, hangi teknolojinin öne çıkacağını ve Ankara'mızın o tabloda nerede pozisyon alacağını bugünden konuşmaktır" ifadelerini kullandı.

SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ BİRİKİM DİĞER SEKTÖRLERE AKTARILMALI

Ankara'nın medikal, yazılım, elektronik, makine, havacılık ve savunma alanlarında Türkiye'nin en stratejik üretim üssü konumunda bulunduğuna işaret eden Ardıç, geride bıraktığımız yıl kentten 18,5 milyar dolarlık ihracat yapıldığını ve bu rakamın yüzde 13'lük diliminin yüksek teknolojili ürünlerden oluştuğunu kamuoyuyla paylaştı.

Savunma sanayisi bünyesinde elde edilen mühendislik ve teknoloji birikiminin acilen diğer sivil alanlara entegre edilmesi gerektiğinin altını çizen Ardıç, "Savunmada biriken bu teknoloji sağlıktan yeşil enerjiye, akıllı tarımdan sivil üretimin bütününe akmalıdır. Bunu bir temenni olarak söylemiyorum; çünkü bu yayılım kendiliğinden olmaz. Bu nedenle, savunmada biriken mühendislik kabiliyetini öncelikle sağlık endüstrisine taşıyacak yetkili bir başkanlık kurulması önerimizi de bu bakış açısıyla değerlendiriyoruz. Çünkü gerçek kalkınma, teknolojinin bir sektörde devleşmesi değil; o devin bilgisinin bütün ekonomiyi beslemesidir" dedi.

MİLYARLARCA DOLARLIK İHRACAT VE İSTİHDAM HEDEFİ

Kentin üretim vizyonuna katkı sunacak iki büyük mega projeden de bahseden Ardıç, Temelli Sanayi Havzası sınırları içerisinde inşa edilecek ASO Teknoloji Üssü'nün; sanayi kuruluşlarını, girişimcileri, üniversiteleri ve savunma sanayisini tek bir merkezde toplayacağını duyurdu. Tesisin tam kapasite ile faaliyete geçmesi durumunda 800'ü aşkın firmaya ev sahipliği yapacağı, 18 bin kişilik nitelikli istihdam yaratacağı ve ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ihracat katkısı sunacağı belirtildi.

Bunun yanı sıra hayata geçirilecek olan Ankara Serbest Bölgesi'nin de yaklaşık 4,2 milyon metrekarelik devasa bir alanda kurulacağı bilgisini veren Ardıç; bu özel bölgede tahmini olarak 200 firmanın yer alacağını, 40 bin kişiye istihdam kapısı açılacağını ve yıllık bazda 4 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini açıkladı.