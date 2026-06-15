Sanayi üretimi nisanda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verilerini paylaştı. Piyasanın merakla beklediği rakamlar, ekonomideki yavaşlama endişelerinin aksine üretim cephesinde adeta bir bahar havası yaşandığını ortaya koydu.

Sanayi üretimi, Nisan 2026'da aylık bazda %3,7, yıllık bazda ise %6,0 oranında güçlü bir artış kaydetti. Aylık bazda yakalanan %3,7'lik bu performans, Mayıs 2025'ten bu yana görülen en güçlü aylık artış olarak kayıtlara geçti.

İMALAT SANAYİ MOTORU ATEŞLEDİ!

Sanayinin alt kırılımlarına bakıldığında, büyümenin asıl lokomotifinin imalat sektörü olduğu açıkça görülüyor.

Aylık Performans: Nisan ayında bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı %0,8 artarken, imalat sanayi %4,4 gibi devasa bir sıçrama yaptı. Elektrik, gaz ve buhar sektörü ise aylık bazda %2,8 daraldı.

Yıllık Performans: Geçen yılın nisan ayına kıyasla bakıldığında ise madencilik sektörü %2,8 küçülme yaşadı. Buna karşın imalat sanayi yıllık %6,8 büyüyerek üretimi sırtladı. Elektrik, gaz ve buhar sektörü de yıllık %1,8 artış gösterdi.