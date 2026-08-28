Resmen yürürlükte! 3 bin 500 lira devlet ödeyecek

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle İstihdamı Koruma Destek Programı'nın esasları değiştirildi.

Tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörlerine aylık 3 bin 500 TL'ye kadar prim desteği ile 36 aya varan vadeli kredi imkanı getirildi.

İşletmeleri ve çalışanları yakından ilgilendiren İstihdamı Koruma Destek Programı'nda yeni bir döneme geçildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB tarafından yürütülen program kapsamında, istihdam seviyesini belirlenen kriterlere göre koruyan imalat sanayi işletmelerine yönelik desteklerin kapsamı ve ödeme sistemi yeniden düzenlendi. Yeni düzenlemeyle birlikte belirli sektörlerde faaliyet gösteren ve istihdamını koruyan işletmelere aylık çalışan başına 3.500 TL destek sağlanabilirken, işletmeler için kredi desteği imkanı da resmiyet kazandı.

İMALAT SANAYİSİNDE YENİ DESTEK DÖNEMİ

Desteklerden yararlanmak isteyen işletmelerin, ilgili bakanlık tarafından belirlenecek referans dönemindeki ortalama aylık prim gün sayısını, en az 6 ay olarak belirlenecek koruma döneminde aylık bazda koruması zorunlu tutuluyor. Ödeme talep edilen aydaki prim gün sayısının referans dönemi ortalamasına eşit veya daha yüksek olması durumunda o ay için istihdamın korunduğu kabul edilecek.

TEKSTİL, DERİ VE MOBİLYAYA AYLIK 3 BİN 500 LİRA DESTEK

Düzenlemede bazı imalat sanayi kollarına yönelik doğrudan destekler öne çıktı. Buna göre tekstil ürünleri imalatı, giyim eşyaları imalatı, deri ve ilgili ürünlerin imalatı ile mobilya imalatı alanlarında faaliyet gösteren işletmeler destekten faydalanabilecek. Ayrıca belirli düğme, çıtçıt, fermuar ve benzeri ürünlerin imalatını yapan işletmeler de kapsam dahilinde yer aldı. İstihdamını koruyan işletmelere, korunan dönem için 30 prim günü karşılığında aylık 3.500 TL'ye kadar kıstelyevm esasına göre destek verilecek.

36 AYA KADAR KREDİ VE LİMİT ARTIRIM ŞARTLARI

Yeni düzenlemeyle işletmelere doğrudan nakit ödemenin yanı sıra finansman desteği sağlanmasının da önü açıldı. İstihdamını koruyan işletmeler, istihdam maliyetleri dikkate alınarak belirlenecek limitler çerçevesinde kredi kullanabilecek. Destek, başvuru tarihinden sonra kullanılan, azami 6 ay anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli krediler üzerinden uygulanacak. Sağlanacak destek miktarı en fazla 15 destek puanına karşılık gelen tutarla sınırlı tutulacak.

Kredi tutarı, işletmenin referans dönemindeki destek kapsamındaki iş yerleri için bildirilen prime esas toplam kazanç tutarının aylık ortalaması üzerinden hesaplanacak. Bakanlık tarafından belirlenen teknik kriterleri karşılayan işletmeler için hesaplanan tutar bir kat artırılabilecek. Teşvik belgesi bulunan işletmeler için ise ilave istihdam sayısı ile başvuru yılının ocak ayında geçerli olan brüt asgari ücretin 6 katı üzerinden farklı bir hesaplama usulü uygulanacak.

ÇEVRİM İÇİ BAŞVURU VE BORÇLARA MAHSUP UYGULAMASI

Destek programına başvurular, kurulacak çevrim içi başvuru portalı aracılığıyla gerçekleştirilecek. Başvuru esnasında talep edilecek bilgi ve belgeler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile KOSGEB tarafından belirlenecek. Referans döneminde bildirilen ortalama prim gün sayısı sıfır olan iş yerleri programdan yararlanamayacak; sigortalı çalıştırılmadığı için ilgili dönemlerde beyanname vermeyen işletmeler de kapsam dışında bırakılacak.

Destek ödemeleri, KOSGEB kayıtları ve sistem verileri üzerinden şartları sağladığı tespit edilen işletmelere aktarılacak.

KOSGEB tarafından yapılacak ödemeler SGK'nın ilgili banka hesabına veya işletmenin GO Dijital Cüzdan hesabına aktarılabilecek. Destek ödemelerinin işletmelerin vergi dairesi ve SGK prim borçlarına mahsup edilmesine de imkan tanınacak. Aynı destek unsuru için hem KOSGEB hem de ilgili bakanlık desteğinden aynı anda yararlanılması mümkün olmayacak. Başvurular için son tarih Bakanlık veya KOSGEB tarafından ilan edilecek olup, bu süre programın yürürlük tarihinden itibaren 6 ayı aşamayacak.