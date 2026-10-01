Piyasalarda tahvil krizi sürüyor: Teknoloji pozitif ayrıştı

New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,86 azalarak 50.906,05 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,25 azalışla 7.651,54 puana düştü. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,24 kazançla 26.861,06 puana yükseldi. ABD'de bugün açıklanan veriler, ülke ekonomisinin büyüme ve istihdam açısından dayanıklılığını koruduğuna işaret etti.

ABD EKONOMİSİ İKİNCİ ÇEYREKTE YÜZDE 2,2 BÜYÜDÜ

Ülke ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,2 ile tahminlerin üzerinde büyüdü. Öncü tahminlerde ekonominin bu dönemde yüzde 1,5 büyüdüğü öngörülmüştü. Böylece büyüme verisi, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ÖZEL SEKTÖR İSTİHDAMI EYLÜLDE 90 BİN ARTTI

ABD'de özel sektör istihdamı eylülde 90 bin kişi artarak piyasa beklentilerini aştı. Ülkede kişisel tüketim harcamaları ağustosta aylık bazda yüzde 0,9 ile beklentilerin üzerinde artarken, kişisel gelirler ise yüzde 0,2 ile beklentilerin altında yükseliş kaydetti. Veriler, ekonominin istihdam ve tüketim tarafında güçlü kaldığını gösterdi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENTİLERİN ALTINDA GELDİ

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3 arttı. Piyasa beklentileri, endeksin aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,3 artması yönündeydi. Böylece enflasyon göstergesi beklentilerin altında kaldı.

MORTGAGE FAİZİ KASIM 2023'TEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 7,3'e çıkarak Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Konut kredisi faizlerindeki bu yükseliş, konut piyasasına ilişkin maliyet baskılarını artırdı.

TAHVİL FAİZLERİ 2007 VE 2002'DEN BU YANA ZİRVEDE

Enflasyon göstergesinin beklentilerin altında gelmesiyle Fed'in ekimde faiz artışına gitme ihtimali zayıflarken, uzun vadeli belirsizliklere ilişkin endişelerle tahvil piyasaları satış baskısı altında kalmaya devam etti. Piyasa açılışındaki düşüşünü tersine çeviren ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi gün içinde yüzde 5,30'u aştı ve 2007'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkede 30 yıllık hazine tahvili faizi de yüzde 5,64 ile 2002'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

FED YETKİLİSİ COOK: ENFLASYONU HEDEFE DÖNDÜRME KARARLILIĞIMIZ SÜRÜYOR

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, enflasyonun beş yılı aşkın bir süredir hedefin üzerinde seyrettiğini belirterek, "İş gücü piyasasındaki gücü korurken enflasyonu hedeflediğimiz seviyeye geri döndürme konusundaki kararlılığımı sürdürüyorum." dedi.

AA