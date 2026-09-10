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Halk TV Ekonomi Piyasada kural değişti: Repo işlemlerinde iptal dönemi ve sıkı denetim kapıda!

Piyasada kural değişti: Repo işlemlerinde iptal dönemi ve sıkı denetim kapıda!

SPK, Borsa İstanbul Repo ve Ters Repo Pazarı'nda merkezi takas hizmeti verilmeyen işlemler için yeni şartlar getirdi. Menkul kıymetlerin süresinde bildirilmemesi ya da ilgili hesapta bloke edilmemesi durumunda repo işlemlerinin iptal edilecek.

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Piyasada kural değişti: Repo işlemlerinde iptal dönemi ve sıkı denetim kapıda!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul Repo ve Ters Repo Pazarı'nda merkezi takas hizmeti verilmeyen işlemlere ilişkin yeni bir düzenlemeye gitti.

İŞLEM GEÇERSİZ SAYILACAK

Buna göre, repo işlemine konu menkul kıymetlerin süresinde İstanbul Menkul Kıymetler Kıymet Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) kuruluşuna bildirilmemesi veya ilgili hesapta bloke edilmemesi halinde işlem geçersiz sayılacak.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan "Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu düzenlemeyle birlikte, Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin emir ve işlemlerin Borsa tarafından iptalini düzenleyen 33'üncü maddesine yeni bir fıkra eklendi.

MENKUL KIYMETLER BLOKE EDİLECEK

Yeni düzenlemeye göre, Borsa Repo ve Ters Repo Pazarı'nda merkezi takas hizmeti verilmeyen işlemlerde, repo işlemine konu menkul kıymetlerin işlem tarihinde Takasbank tarafından belirlenen saate kadar bildirilmesi gerekiyor.

Aynı zamanda menkul kıymetlerin fon adına ilgili hesapta bloke edilmesi şartı getirildi.

Bu iki şartın yerine getirilmemesi durumunda repo işlemleri geçersiz sayılacak. Söz konusu işlemler, Takasbank'ın bildirimi doğrultusunda Borsa İstanbul tarafından iptal edilecek.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Sermaye Piyasası Kurulu Yasak Borsa İstanbul
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