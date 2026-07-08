Peynir ekmek gibi sattı! Türkiye'nin otomobil tercihi belli oldu

Türkiye otomobil pazarı, 2026 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre daraldı. Buna karşın bazı markalar satışlarını artırarak pazar paylarını büyüttü.

İlk altı ayda otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,79 azalarak 488 bin 3 adetten 440 bin 234 adede geriledi. Böylece pazarda toplam 47 bin 769 adetlik satış kaybı yaşandı.

PEYNİR EKMEK GİBİ SATTI!

Türkiye Gazetesi'nden Ö. Faruk Bingöl'ün haberine göre, sektör temsilcileri, Orta Doğu'daki belirsizlikler, yüksek finansman maliyetleri, zamlanan sıfır araç fiyatları ve petrol fiyatlarının yükselmesinin tüketiciyi bekle-gör politikasına yönelttiğini belirtirken daralan pazara rağmen Renault, satışlarını en fazla artıran markalar arasında ilk sırada yer aldı.

Marka, Clio ve Megane modellerinin katkısıyla ilk altı ayda satışlarını 14 bin 734 adet artırdı. Yüzde 27,03'lük yükseliş yakalayan Renault, toplam 69 bin 236 adetlik satışla Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil markası oldu.

Renault Grubu bünyesinde faaliyet gösteren elektrikli spor otomobil markası Alpine, geçen yılın ilk yarısında yalnızca 2 araç satarken bu yıl aynı dönemde satışlarını 120 adede çıkardı.

Böylece marka yıllık bazda 59 katlık artış yakaladı.

TÜRKİYE'NİN OTOMOBİL TERCİHİ BELLİ OLDU

Yerli üretici TOGG da satışlarını artıran markalar arasında öne çıktı. Finansman kampanyaları ve sedan modelinin etkisiyle satışlarını 4 bin 147 adet artıran TOGG, yüzde 24,25 büyüme yakalayarak 21 bin 248 aracı kullanıcılarla buluşturdu.

Elektrikli D-SUV segmentinde faaliyet gösteren KG Mobility ise ilk yarıda satışlarını 4 bin 788 adet artırdı. Yüzde 105,18'lik artış yakalayan marka, toplam 9 bin 340 araç sattı.

İlk yarıda satışlarını artıran markalar arasında SUV modelleriyle öne çıkan JAECOO ve Jeep de dikkat çekti. JAECOO yüzde 79,97 artışla 6 bin 623 adet satış gerçekleştirirken, Jeep satışlarını yüzde 207,75 artırarak 4 bin 247 adede ulaştı.

Premium segmentte Volvo yüzde 44,95 artışla 8 bin 623 adet satış yaptı. MINI ise Countryman modelinin katkısıyla yüzde 19,81 büyüyerek 7 bin 143 adetlik satış rakamına ulaştı.

Hyundai de daralan pazara rağmen satışlarını yüzde 2,19 artırarak 31 bin 109 adet otomobil sattı.

Çinli SAIC Motor bünyesindeki MG ise daralan pazarda satışlarını artırmayı başaran markalar arasında yer aldı. Marka, geçen yılın aynı dönemine göre 55 adet daha fazla satış gerçekleştirerek ilk altı ayı bin 412 adetle tamamladı.