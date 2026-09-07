Petrol uçtu gözler tabelada! Akaryakıta dev zam endişesi başladı

ABD ile İran arasında başta Hürmüz Boğazı olmak üzere diğer bölgelerde seyreden gemilere yönelik karşılıklı saldırıların Ortadoğu’dan petrol arzında uzun süreli kesinti yaşanacağı endişelerini artırmasıyla fiyatlar yükselişte yeniden gaza bastı.

Brent ham petrol yüzde 1,50 artışla varil başına 97,72 dolara yükselirken, ABD ham petrolü (WTI) yüzde 1,31 artışla 92,78 doları gördü.

GÖZLER AKARYAKIT FİYATLARINDA

Yaşanan bu sert artışlar akaryakıtta zam endişelerini gündeme getirdi. Petrol fiyatlarında yaşanan artışlar bugüne kadar neredeyse istisnasız akaryakıt fiyatlarına yansırken, petrolün kısa süreli artışı zammı frenleyebiliyordu.

Ancak fiyatlar bu seviyede kalırsa zam kaçınılmaz olacak.

Geçtiğimiz hafta sert yükselen ve düşüş göstermeyen petrol fiyatları sonrası akaryakıta eşine az rastlanır biz zam gelmişti. 4 Eylül'de motorine 8 lira 24 kuruş zam gelmişti.

NEDEN YÜKSELDİ?

Brent geçen hafta yüzde 7,8, WTI ise yaklaşık yüzde 10 yükselmişti. ABD ve İran’ın saldırılarını yeniden başlatması ve dünya petrol arzının beşte birinin daha önce geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki petrol akışının azalması bu artışın en önemli nedenlerinden oldu.