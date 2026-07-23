Petrol adeta harlandı! Hızla yükseliyor

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tırmanan askeri gerilim ve kilit enerji boğazlarındaki çatışmalar, küresel petrol piyasalarını adeta alevlendirdi. Brent petrolün varil fiyatı sert bir tırmanışla 98 doların üzerine fırladı.

Uluslararası vadeli piyasalarda işlem gören Brent petrolün varil fiyatı 98,21 dolar seviyesine ulaştı.

Dün gün içerisinde en yüksek 95,63 doları test eden Brent petrolün vadeli varil fiyatı, kapanışı 94,07 dolardan gerçekleştirmişti. Bugün saat 11:40 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı 98,21 dolara çıktı. Aynı saatlerde Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 88,52 dolar üzerinden alıcı buldu.

KİLİT ENERJİ KORİDORLARINDA RİSK ARTIYOR

Fiyatların son 6 haftalık dönemin en yüksek seviyesine tırmanmasında; ABD ile İran arasında giderek şiddetlenen askeri çatışmalar ile bölgedeki iki kilit enerji geçiş noktası olan Hürmüz ve Babülmendep boğazlarında petrol sevkiyatının kesintiye uğrayabileceği endişeleri ana unsur oldu.

Bölgedeki gelişmelere bakıldığında ABD kuvvetleri, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik tehdit kapasitesini kırmak amacıyla saldırılarına devam ediyor.

Buna karşılık İran güçleri de Körfez bölgesinde konumlanan ABD üslerine yönelik misilleme eylemlerini sürdürüyor.

TRUMP'IN TEHDİDİNE İRAN'DAN MİSİLLEME

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir gemiye füze, roket, insansız hava aracı veya farklı bir silahla saldırması halinde; ABD'nin Tahran veya çevresindeki bir köprüyü ya da elektrik santralini bombalayacağı uyarısında bulundu.

Bu açıklamanın ardından Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi bir bildiri yayımladı. Musevi, Trump'ın İran altyapısına dönük tehdidine karşılık olarak, "Köprülerimiz ya da enerji santrallerimiz saldırıya uğrarsa ABD'nin bölgedeki müttefiklerinin elektriği kesilecektir" ifadesini kullandı.

HUSİLERDEN KARŞI ABLUKA VE TANKER SALDIRILARI

Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatının aksayabileceğine yönelik korkular sürerken, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a karşı uyguladığı deniz ablukası da Babülmendep Boğazı'ndaki güvenlik risklerini artırıyor. Bu durum, piyasalardaki fiyatları yukarı yönlü tetikliyor.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, paylaştığı görüntülü mesajında, geçiş yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki adet petrol tankerini insansız hava araçları ve füzelerle hedef aldıklarını bildirdi. Seri, daha önce 20 Temmuz tarihinde gerçekleştirdiği açıklamada da Suudi Arabistan'ı 12 yıldır Yemen'e abluka uygulamakla suçlamış ve bu tutuma "karşı abluka" stratejisiyle yanıt vereceklerini duyurmuştu.

ABD PETROL STOKLARINDA ARTIŞ VE TEKNİK SEVİYELER

Diğer yandan ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarına ilişkin güncel rakamları paylaştı. Verilere göre, piyasa beklentilerinin aksine ham petrol stokları geçtiğimiz hafta, bir önceki haftaya kıyasla 2 milyon varil yükseliş kaydetti.

Aynı dönemde benzin stoklarında da 800 bin varillik artış gerçekleştiği raporlandı.