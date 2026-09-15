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Halk TV Ekonomi Papara yeniden kullanıma açıldı: Kart ve ödeme hizmetleri başladı

Papara yeniden kullanıma açıldı: Kart ve ödeme hizmetleri başladı

Türkiye'nin önde gelen finansal teknolojiler şirketlerinden Papara, yaşanan kesintilerin ardından kart ve ödeme hizmetlerinin yeniden kullanıma açıldığını duyurdu.

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Papara yeniden kullanıma açıldı: Kart ve ödeme hizmetleri başladı

Türkiye'nin önde gelen fintech şirketlerinden Papara, kullanıcılarına sunduğu kart ve ödeme hizmetlerinin yeniden erişime açıldığını bildirdi.

Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada, Papara Card'ın yeniden kullanıma açıldığı ifade edildi.

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Fatura ve ödeme işlemlerinin de yeniden erişilebilir hale geldiği belirtilirken; 7/24 para transferi, kıymetli maden ve yatırım işlemlerinin ise kesintisiz bir şekilde devam ettiği aktarıldı.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Papara yeniden kullanıma açıldı: Kart ve ödeme hizmetleri başladı - Resim : 2

Şirket açıklamasının devamında şu bilgilere yer verildi:

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“Kullanıcılar, hesaplarını ve ödemelerini Papara uygulaması üzerinden yönetmeye devam edebiliyor. Hesaplarına para yatırabiliyor, Papara Card ile harcama yapabiliyor ve şirketin sunduğu cashback fırsatlarından faydalanabiliyor. Tüm ürün ve hizmetler kullanıcıların erişimine eş zamanlı olarak sunuluyor.”

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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