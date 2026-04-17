Papara’nın satışına onay: Yeni sahibi belli oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarılan PPR Holding ve bağlı ortaklığı Papara Menkul Değerler’in ihalesini Emlak Katılım Bankası kazandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteninde, devir işlemine ilişkin açıklama yayımlandı.

SPK’DAN ONAY

SPK bülteninde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Papara Menkul Değerler AŞ'nin (Aracı Kurum) ortaklık yapısındaki değişikliğe izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiş olup Aracı Kurum'un pay devri öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır”

NE OLMUŞTU?

Papara, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında TMSF tarafından el konulan şirketler arasında yer alıyordu. Fon, şirketin bağlı ortaklığı Papara Menkul Değerler’i satışa çıkarmıştı. İhaleyi kazanan Emlak Katılım Bankası ile yapılan devir işlemi, SPK tarafından onaylandı.