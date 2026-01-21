Son Dakika | Papara'nın faaliyet izninin iptali kararı kaldırıldı

Son Dakika | Papara'nın faaliyet izninin iptali kararı kaldırıldı
Son dakika... Papara'nın faaliyet izninin iptal edilmesine dair karar TCMB tarafından mahkeme kararı üzerine kaldırıldı. İptale ilişkin karar Resmî Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline dair önceki kararını mahkeme emri üzerine geri aldı. Bu değişiklik, bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

KARAR, MAHKEME GEREKÇESİYLE KALDIRILDI

TCMB, kararı kaldırma gerekçesi olarak Ankara 25. İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararını gösterdi.

Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı'nın dünyaca ünlü yatı TMSF tarafından satışa çıkarıldıPapara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı'nın dünyaca ünlü yatı TMSF tarafından satışa çıkarıldı

İPTAL KARARI DAHA ÖNCE ALINMIŞTI

Papara Elektronik Para A.Ş.'nin elektronik para kuruluşu faaliyet izni, 30 Ekim 2025 tarihli 11929/21528 sayılı Banka Meclisi Kararı ile 6493 sayılı Kanun kapsamında iptal edilmişti.

İzinleri iptal edilmişti! Mahkemeden Papara lehine karar: Faaliyetlerine devam edecekİzinleri iptal edilmişti! Mahkemeden Papara lehine karar: Faaliyetlerine devam edecek

NE OLMUŞTU

TCMB konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "elektronik para ihraç etmek üzere verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izninin" iptalini şu şekilde gerekçelendirmişti:

"Papara Elektronik Para A.Ş.'ye 21/4/2016 tarih ve 6862 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı ile 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un (Kanun) 15 inci maddesinin birinci fıkrası, 18 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 19 uncu maddesi çerçevesinde elektronik para ihraç etmek üzere verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izninin Kanun'un 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri ile 19 uncu maddesi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir."

Papara Elektronik Para A.Ş. şirketi hakkında "yasa dışı bahis", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında yürütülen soruşturma 11 Eki'de tamamlanmıştı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

