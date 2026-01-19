Papara’nın sahibi Ahmet Faruk Karslı’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında el konulan motor yat, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 117 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

Karslı, yaklaşık 12 milyar TL’lik yasa dışı bahis gelirini aklamakla suçlanıyor ve tutuklanmasının ardından hakkında dava açılmıştı. Soruşturma kapsamında şirketin bazı varlıklarına el konulurken, TMSF de bu kapsamda Karslı’ya ait bir motor yata el koydu.​​​​​​​

117 MİLYON LİRAYA SATIŞTA

TMSF’den yapılan açıklamaya göre, 2006 model Ferretti marka MY Lady Soul isimli motor yat, Salway Turizm Yatçılık ve Taşımacılık A.Ş.’ye ait olmasına karşın Karslı’dan el konulan varlıklar arasında yer alıyor. Yat için TMSF 117 milyon TL’lik satış bedeli belirledi.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, satış süreci kapsamında teklif vermek isteyenlerden, yata yüzde 5 oranında teminat isteniyor; bu tutar 5 milyon 850 bin TL olarak açıklandı. Teklifler toplandıktan sonra 20 Ocak’ta TMSF’nin Esentepe’deki merkezinde zarflar açılacak ve yat açık artırmayla alıcıya teslim edilecek.

MY LADY SOUL: İTALYAN SANATININ İZLERİ

MY Lady Soul, 2006 model olmasına rağmen 2017 yılında tamamen yenilenmiş. Ferretti Tersanesi’nde üretilen ve Custom Line Nevatta 30 serisine ait olan yat, 31 metre uzunluğunda. İç mekanında kullanılan ahşap işçiliği ve dekoratif detaylar, klasik İtalyan el sanatının başarılı örneklerini yansıtıyor.

Karslı, geçtiğimiz yıl İstanbul’un en prestijli yalılarından biri olarak kabul edilen Mehmet Emin Ağa Yalısı’nı 200 milyon TL’ye satın alarak dikkatleri üzerine çekmişti.