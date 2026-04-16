100 km'de 3,3 litre yakıt tüketen devrim niteliğindeki motorunu kim üretiyor?

100 km'de 3,3 litre yakıt tüketen devrim niteliğindeki motorunu kim üretiyor?
Yayınlanma:
Horse Powertrain, Repsol ile iş birliği yaparak son derece yüksek performans ve çok düşük yakıt tüketimi sağlayan yenilikçi bir motoru yol testinden geçirdi.

Horse H12 Concept, Renault tarafından kullanılan tanınmış üç silindirli HR12 motorunun bir evrimidir. H12, geleneksel benzinle kullanıldığında oldukça verimli kalırken, yenilenebilir hammaddelere dayalı bir yakıt olan Repsol'ün Nexa 95 yakıtıyla kullanıldığında emisyonlar önemli ölçüde azalır ve daha spesifik olarak yılda 1,77 tona kadar CO₂ tasarrufu sağlanır.

Horse H12 Concept motoru, yanma sisteminde iyileştirmeler ve iç kayıplarda azalma sağlayarak %44,2'lik maksimum termal verimliliğe ulaşırken , günümüzün en verimli benzinli motorları %40-41 verimlilik sunmaktadır. Aynı zamanda, testlerde 3,3 l/100 km'nin altında ölçülen son derece düşük yakıt tüketimi sergilemektedir.

Dacia Duster

Valladolid'deki Horse Technologies ekipleri ve Madrid'deki Repsol Teknoloji Laboratuvarı , motoru iki prototipe entegre ederek performanslarını doğruladı. Nitekim, fotoğraftaki Dacia Duster, 100 km'de 3,3 litre yakıt tüketimiyle test edildi.

Bu rakamlara ulaşmak için motor, 17:1 sıkıştırma oranına, yeni nesil egzoz gazı devridaim sistemine, optimize edilmiş bir turboşarjöre ve iç kayıpları azaltmak için geliştirilmiş hibrit sistem yönetimine sahiptir.

Yukarıdaki başarı vesilesiyle, Horse Powertain'in Operasyon Direktörü ve Horse Technologies'in CEO'su Patrice Haettel şunları belirtti: “Horse H12 Konsepti, yüksek verimli motorların ve yenilenebilir yakıtların, gelecekteki çözümleri beklemeden bugün emisyonları nasıl azaltabileceğinin bir örneğidir. Şirket olarak, tek bir teknolojiye güvenmenin emisyonları azaltmanın en hızlı yolu olmadığına inanıyoruz. Bu nedenle, tüm çözümlerde (elektrikli, hibrit, menzil uzatıcılar) yeniliğe olanak tanıyan teknoloji nötr bir yaklaşımı destekliyoruz”.

H12'nin tanıtımı, Horse'un 2025'te tamamen elektrikli araçlar için tasarlanmış platformlara içten yanmalı motor ve şanzımanın entegrasyonuna olanak tanıyan Geleceğin Hibrit sistemiyle ortaya koyduğu stratejiyi takip ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

