Avrupa'nın kalbinde gerçek bir hazine yatıyor

Lityum gibi kritik hammaddelere olan talep tükenmez bir gerçektir ve bu özel durumda Avrupa, hem tedarik hem de işleme açısından esas olarak Latin Amerika ve Asya ülkelerine bağımlıdır.

SAKSONYA-ANHALT (ALTMARK BÖLGESİ): DEV LİTYUM YATAĞI

Lityum, enerji yoğunluğu sayesinde verimli bataryaların üretiminin "anahtarı"dır. Yoğun ve devam eden jeopolitik gerilimlerin yanı sıra Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin istikrarsızlığından kaynaklanan belirsizlik ortamında, eski kıtanın enerji bağımsızlığı her zamankinden daha gerekli görünmektedir.

Bu bağlamda, son tahminlere göre 43 milyon ton lityum karbonat (LCE) rezerviyle dünyanın en büyük lityum yataklarından birinin Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yakın zamanda keşfedilmesi dengeleri değiştirebilir.

Bölgede 55 yılı aşkın süredir, ağırlıklı olarak doğal gaz sektöründe faaliyet gösteren Neptune Energy şirketi tarafından geliştirilen proje , halihazırda bir üretim lisansına ve üç arama lisansına sahip.

Ağustos 2025'te şirket, rezerv tabanını belirlemek ve rezervin büyüklüğünü ve önemini teyit etmek amacıyla,﻿ CIM/NI43-101 standardına uygun olarak uluslararası ve bağımsız kuruluş Sproule ERCE'yi görevlendirdi.

Şirketin stratejisi, Altmark bölgesini jeolojik potansiyeli, mevcut altyapısı ve teknik altyapısından yararlanarak sürdürülebilir lityum madenciliği merkezi haline getirmektir . Planlar beklendiği gibi ilerlerse, bir sonraki aşama, Avrupa pil endüstrisine büyük ölçekte tedarik sağlayabilecek tam entegre bir üretim tesisinin kurulması olacaktır.

Bu keşif, neredeyse tamamen Asya ve Güney Amerika'dan yapılan ithalata bağımlı olan Avrupa için son derece önemlidir. Eğer yatak tamamen işletilebilir hale gelirse, Avrupa'nın enerji bağımsızlığını önemli ölçüde artırabilir, ulaşım maliyetlerini düşürebilir ve Volkswagen veya Stellantis gibi batarya üreticileri için tedarik zincirini basitleştirebilir.

Ancak ilk bulutlar şimdiden belirmeye başladı. Yatağın tamamının işletilip işletilemeyeceği henüz tam olarak belli değilken , madencilik olasılığı yerel topluluklarda ve çevre örgütlerinde tepkilere yol açıyor; bu örgütler, özellikle su kullanımı ve olası kirlilik açısından madenciliğin yol açabileceği ekolojik yük konusunda endişelerini dile getiriyorlar.

Neptune Energy , açık ocak madenciliği veya devasa buharlaştırma tankları gerektirmeden, minimum arazi kullanımıyla, tuzlu sudan lityumu daha çevre dostu bir şekilde çıkaran Doğrudan Lityum Çıkarma (DLE) yöntemini benimseyerek bu sorunları çözmeyi amaçlamaktadır .

Lilac şirketinin teknolojik desteğiyle halihazırda iki pilot proje gerçekleştirilmiş olup , bu projeler pillerde kullanıma uygun lityum üretmeyi başarmıştır ; alternatif emilim tekniklerini değerlendiren üçüncü bir pilot proje ise devam etmektedir.

Her halükarda, jeopolitik gerilimler ve ticari bağımlılıklar kritik hammaddelerin sorunsuz tedarikini tehdit ederken, bir "Avrupa lityum merkezi" oluşturma olasılığı otomotiv endüstrisi ve enerji dönüşümü için bir dönüm noktası olabilir.

Bu arada, Almanya'nın Renanya-Palatinate eyalet hükümetinin , lityum madenciliği yapan şirketlerin yakın zamana kadar sahip olmak zorunda oldukları işletme haklarını alma zorunluluğunu 14 Nisan'da kaldırdığına dair haberler internette dolaşıyor. Amaç, Almanya ve Avrupa'daki sanayi zincirleri için kritik öneme sahip hammaddelerin yerli üretimini kolaylaştırmak ve artırmak, böylece yerel üretim kapasitesini güçlendirmektir.

Geriye kalan soru, Avrupa'nın , halihazırda bu alanda güçlü ve yerleşik oyunculara sahip olan Çin gibi ülkelerle rekabet edebilecek kadar hızlı hareket edip edemeyeceği ve böylece son derece rekabetçi olan elektrikli araç sektöründe önemli bir avantaj elde edip edemeyeceğidir.