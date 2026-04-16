"Çok fazla ekran" eleştirisinden sonra tek bir dev ekrandan oluşan yeni bir C-serisi

Tamamen yeni elektrikli C-Serisi, daha fazla alan ısı pompası ve sertifikalı vegan iç mekanıyla 20 Nisan'da tanıtılıyor. Yeni elektrikli C-Serisi, tam genişlikte dijital bir gösterge paneli düzenini benimsiyor.

Kabinin büyük bir bölümünü 39,1 inçlik Hyperscreen ekranı kaplıyor ve fiziksel kontrol düğmeleri oldukça az.

Mercedes, daha fazla iç mekan genişliği, uzun yolculuklarda konfor ve sportiflik vaat ediyor.

Şirket, elektrikli sedanın yeni iç tasarımını "sürücü odaklı bir sığınak" olarak tanımlıyor, ancak bizim açımızdan bakıldığında daha çok hareketli bir dijital reklam panosuna benziyor. Ekran, GLC EV'deki 39,1 inçlik Hyperscreen'i yansıtıyor gibi görünüyor; bu da yakın zamanda güncellenen EQS ve S-Serisi amiral gemisi modellerinin, bakış açınıza bağlı olarak ya bir adım önde ya da geride kaldığı izlenimini uyandırıyor.

Yaklaşık 10 milyon piksele sahip dev ekran, her şeye kolayca ulaşarak menü ihtiyacını azaltmayı hedefliyor. Yine de, deneyim bize camın gerçek bir düğme veya kadranın verdiği kesinliğin yerini alamayacağını hatırlatıyor. Burada en azından birkaç istisna var; orta konsolda ve direksiyon simidinde hala fiziksel kontroller mevcut, direksiyon simidindeki kontroller ise SUV modelinden doğrudan alınmış gibi görünüyor.

Dikkat çekici Hyperscreen'in yanı sıra Mercedes , sedanın daha düşük donanım seviyeleri için ayrılmış, daha geleneksel üç ekranlı bir düzen olan Superscreen'den de bahsediyor. Her iki kurulum da ruh halinize uygun farklı renklerde on farklı ortam stili seçeneği sunuyor.

DAHA FAZLA ALAN VE KONFOR

Şirket, elektrikli sedanın bugüne kadarki en iyi ve en sportif C-Serisi olacağını ve her zamankinden daha fazla alan sunacağını vaat ediyor. Ayrıca yeni koltuklar, opsiyonel panoramik açılır tavan, gelişmiş iklimlendirme sistemi ve kapsamlı ses yalıtımı sayesinde "olağanüstü" uzun yol konforu sağlayacağını belirtiyor.

Ön koltuklarda elektro-pnömatik dört yönlü bel desteği, 4D ses, masaj ve havalandırma fonksiyonları bulunmaktadır. Bunlar, yolculuk sırasında "zihinsel ve fiziksel yenilenme" için tasarlanmış Enerji Veren Konfor programlarıyla koordineli olarak çalışır. Ayrıca, iklimlendirme sistemi, bir içten yanmalı araca göre %50 daha az enerji kullanarak kabini iki kat daha hızlı ısıtabilen çok kaynaklı bir ısı pompasına sahiptir.

Elektrikli C-Serisi ayrıca yumuşak dokunuşlu yüzeylere sahip, vegan sertifikalı bir iç mekan da sunacak. Diğer seçenekler arasında Softtorino deri deseni, Twisted Diamond Nappa deri ve Burmester 3D ses sistemi için 3 boyutlu kabartmalı paslanmaz çelik hoparlör ızgaraları yer alıyor.

Hafifçe kamufle edilmiş elektrikli C-Serisi prototipi.

Dış tasarım açısından, modelin yıldız şeklinde LED grafiklere sahip agresif farlarla çevrili büyük, aydınlatmalı bir ızgaraya sahip olacağını zaten biliyoruz.

Son casus fotoğrafları, aracın profilinin şık bir şekilde tasarlandığını da ortaya koydu; EQE ve EQS sedanlarının evrimleşmiş bir versiyonu gibi görünse de, yumurta şeklindeki silüeti önlemek için ön ve arka hacimleri daha belirgin. AMG Line versiyonlarında daha sportif tamponlar ve farklı jantlar bekleyin.

TEKNİK ÖZELLİKLER NELER?

Mercedes henüz elektrikli C-Serisi'nin teknik özelliklerini açıklamadı ancak modelin büyük olasılıkla GLC ile aynı 800 voltluk MB.EA platformunu kullanacağı tahmin ediliyor. SUV, çift elektrik motorundan 483 hp (360 kW / 490 PS) güç ve 800 Nm (590 lb-ft) tork üretiyor ve 94 kWh'lik bataryasıyla WLTP standartlarına göre 673 km (418 mil) menzil sunuyor.

Şirket, şasi kurulumu açısından sedanın "performansı ve sürüş dinamiklerini artırdığını" iddia ederek, gelecekteki AMG markalı versiyonlara olan iştahımızı kabartıyor.

Yeni model hakkında her şeyi 20 Nisan'da Güney Kore'deki resmi tanıtımında öğreneceğiz. Elektrikli araca, bu yılın ilerleyen aylarında tanıtılması beklenen, içten yanmalı motorlu C-Serisi'nin yenilenmiş bir versiyonu da eşlik edecek. En büyük rakibi ise geçen ay tanıtılan yeni BMW i3 Neue Klasse sedan