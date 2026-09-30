Özata Denizcilik ve iki şirket halka arzdan çıkarıldı

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Borsa İstanbul, endekslerde gerçekleştirilecek değişiklikleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurdu.

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 30 Eylül 2026 tarihli açıklamasına göre, Cem Zeytin (CEMZY), Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DURKN) ve Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZATD) payları 1 Ekim 2026 itibarıyla BIST Halka Arz Endeksi'nden çıkarılacak.

KURAL DAYANAK OLDU

Söz konusu değişiklik, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'nin 8.18'inci maddesi kapsamında gerçekleştirilecek. İlgili kurala göre, BIST Halka Arz Endeksi kapsamında bulunan bir şirket, işlem görmeye başladığı tarihi takip eden 25'inci ayın ilk işlem günü itibarıyla endeksten çıkarılıyor.

Bu kapsamda CEMZY, DURKN ve OZATD paylarının 1 Ekim 2026 tarihinden itibaren BIST Halka Arz Endeksi'nde yer almayacağı bildirildi.

ÖZATA DENİZCİLİK'E İŞLEM YASAĞI GETİRİLMİŞTİ

Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK), Özata Denizcilik pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturma kapsamında aralarında Tera Yatırım ve Tera Portföy'ün de bulunduğu 13 kişi ve kuruluşa 2 yıl işlem yasağı getirilmişti.