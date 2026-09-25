Son Dakika | SPK'dan Özata Denizcilik kararı: Çok sayıda kişi hakkında suç duyurusu ve işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasındaki işlemlere yönelik yürütülen incelemeler sonucunda 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunurken 5 kişi hakkında ise işlem yasağı kararı aldı.

SPK'DAN ÖZATA DENİZCİLİK KARARI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (OZATD) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik incelemesini tamamlayarak alınan kararları açıkladı.

SPK'nin 2026/65 sayılı bülteninde yer alan karara göre, OZATD pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

OZATD İŞLEMLERİNE YÖNELİK SUÇ DUYURUSU

İncelemeler sonucunda İbrahim Bekçi, Ethem Umut Beytorun, Erdin Özel, Haldun Saffet İnal, Bülent Uygun, Emre Tezmen, Emir Münir Sarpyener, Kadir Boy, Kerem Alkin, Gül Ayşe Çolak ve Abdülkadir Özkan hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

SPK açıklamasında, söz konusu işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde düzenlenen "piyasa dolandırıcılığı" suçu kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

İKİ YIL SÜREYLE İŞLEM YASAĞI GETİRİLDİ

Kurul ayrıca, OZATD pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunduğu belirlenen kişiler hakkında işlem yasağı tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Bu doğrultuda İbrahim Bekçi, Ethem Umut Beytorun, Erdin Özel, Haldun Saffet İnal, Bülent Uygun, Emre Tezmen, Emir Münir Sarpyener, Kadir Boy, Kerem Alkin, Gül Ayşe Çolak ve Abdülkadir Özkan hakkında iki yıl süreyle işlem yapma yasağı getirildi.

Kararın, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği hükümleri uyarınca alındığı bildirildi.

TÜM LİSANSLAR İPTAL EDİLDİ

SPK, hakkında suç duyurusunda bulunulan bazı kişilerin sahip olduğu tüm lisansların işlem yasağı süresi boyunca iptal edilmesini de kararlaştırdı.

Bu kapsamda İbrahim Bekçi, Ethem Umut Beytorun, Bülent Uygun, Emir Münir Sarpyener ve Gül Ayşe Çolak'ın sahip olduğu tüm lisansların işlem yasağı süresince geçersiz sayılacağı açıklandı.

Söz konusu kararlar, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen denetim ve yaptırım sürecinin bir parçası olarak hayata geçirildi.