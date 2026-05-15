Otomobil lastiği devleri bedava değiştirecekleri modelleri açıkladı: 2024 üretimliler de var

Dünyanın önde gelen lastik üreticileri Goodyear ve Michelin, sürüş güvenliğini tehlikeye atabilecek üretim kusurları saptanan belirli modellerini trafik kazası riskini görerek geri çağırdığını duyurdu. Özellikle yüksek hızda deformasyon ve ani basınç kaybı gibi riskleri barındıran lastik serileri için değişim programı başlatılırken; şirketler, kullanıcıların lastik yanaklarındaki üretim kodlarını kontrol ederek harekete geçmeleri uyarısında bulundu.

OTOMOBİL LASTİĞİ DEVLERİ BEDAVA DEĞİŞTİRECEKLERİ MODELLERİ AÇIKLADI

Goodyear tarafından yapılan incelemelerde, Eagle F1 Supersport serisindeki bazı lastiklerin yüksek hızlarda deforme olma veya ayrılma riski taşıdığı belirlendi.

Michelin ise geri çağırma operasyonuna Primacy 5 Energy modeli ile dahil oldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu kullanım süresine bağlı olarak hava basıncı kaybı yaşanabileceği saptandı.

Her iki şirket de bedava değişim süreciyle üretim hatalarından kaynaklı olası kazaların önüne geçmeyi hedefliyor.

2024 ÜRETİMLİLER DE VAR

Şirket, bu durumun ciddi bir sürüş güvenliği tehlikesi oluşturabileceğini vurgulayarak 2024 ve 2025 yıllarında üretilen şu modellerin geri çağrıldığını bildirdi:

295/30ZR22 103Y Eagle F1 Supersport (TIN: 1L1K8 JB1R 1224)

315/30ZR22 107Y Eagle F1 Supersport (TIN: 1L1HA JC1R 1224)

255/35ZR20 (97Y) Eagle F1 Supersport (DOT kodları: 2224, 3625, 3725)

305/30ZR21 (104Y) Eagle F1 Supersport XL (DOT kodları: 2324, 3525, 3625, 3725)

Sürücülerin bu kodları kontrol ederek, listeyle eşleşen ürünler için vakit kaybetmeden yetkili servislerle iletişime geçmeleri istendi.

Michelin Primacy 5 Energy modeli 205/60R16 92H ölçülerindeki bu lastiklerde kullanım süresine bağlı olarak hava basıncı kaybı yaşanabileceği saptandı.

Michelin, ilgili dağıtım ağının konuyla ilgili bilgilendirildiğini ve bu durumdan etkilenen müşterilere ücretsiz yeni lastik sağlanacağını duyurdu.