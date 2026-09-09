Okul servis ücretleri belli oldu: 27 bin liraya da var, 3 katını aşan da!

Türkiye'de 2026-2027 eğitim öğretim yılının 14 Eylül tarihinde başlamasına kısa bir süre kala, velilerin en önemli gider kalemleri arasında yer alan okul servis ücretleri netlik kazandı. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde yeni eğitim döneminde uygulanacak tarifelere göre servis ücretlerine geçen yıla kıyasla yüzde 10 ila yüzde 35 oranında zam yapıldı.

İSTANBUL'DA EN UZUN MESAFE 93 BİN 610 LİRA

İstanbul ilinde okul servis ücretlerine yeni eğitim döneminde yüzde 10 oranında zam uygulandı. Kentte mesafelere göre belirlenen yıllık servis ücretleri şu şekilde sıralandı:

0-1 kilometre arası: 39 bin 970 Türk Lirası

1-3 kilometre arası: 42 bin 804 Türk Lirası

3-5 kilometre arası: 46 bin 258 Türk Lirası

5-7 kilometre arası: 48 bin 249 Türk Lirası

7-9 kilometre arası: 50 bin 868 Türk Lirası

9-11 kilometre arası: 58 bin 923 Türk Lirası

11-13 kilometre arası: 67 bin 822 Türk Lirası

13-15 kilometre arası: 71 bin 239 Türk Lirası

15-17 kilometre arası: 76 bin 899 Türk Lirası

17-19 kilometre arası: 81 bin 304 Türk Lirası

19-21 kilometre arası: 86 bin 515 Türk Lirası

21-23 kilometre arası: 90 bin 112 Türk Lirası

23-25 kilometre arası: 93 bin 610 Türk Lirası

Yapılan bu tarifelerle birlikte İstanbul'da en uzun mesafe için ödenen yıllık servis ücreti 93 bin 610 liraya ulaştı.

ANKARA'DA SERVİS ÜCRETLERİ 27 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Başkent Ankara ilinde okul servis ücretlerine yüzde 25,49 oranında zam yapıldı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı tarifesine göre belirlenen rakamlar şöyle:

0-3 kilometre arası: 27 bin 331 Türk Lirası

3-6 kilometre arası: 30 bin 155 Türk Lirası

6-10 kilometre arası: 34 bin 785 Türk Lirası

10-15 kilometre arası: 40 bin 432 Türk Lirası

Ankara'da 15 kilometreyi aşan mesafelerde ise her bir kilometre için 527 lira ek ücret alınacak. Başkentteki başlangıç fiyatı diğer büyükşehirlere kıyasla daha düşük görünse de, mesafe arttıkça maliyetler de aynı oranda tırmanıyor.

İZMİR'DE ZAM REKORU YÜZDE 35

CNBC-e'nin derlediği habere göre üç büyükşehir arasında en yüksek zam oranı İzmir ilinde gerçekleşti. Kentte okul servis ücretleri geçen eğitim öğretim yılına kıyasla yüzde 35 oranında artırıldı. İzmir'de geçerli olan yeni tarife şu şekildedir:

0-3 kilometre arası: 32 bin 850 Türk Lirası

4-6 kilometre arası: 40 bin 50 Türk Lirası

7-10 kilometre arası: 43 bin 20 Türk Lirası

11-15 kilometre arası: 50 bin 940 Türk Lirası

16-20 kilometre arası: 61 bin 110 Türk Lirası

21-25 kilometre arası: 67 bin 950 Türk Lirası

26-30 kilometre arası: 74 bin 880 Türk Lirası

31-35 kilometre arası: 78 bin 480 Türk Lirası

36-40 kilometre arası: 83 bin 250 Türk Lirası

VELİLERİN EĞİTİM MASRAFI YÜKÜ ARTIYOR

Ortaya çıkan yeni tarifelerle beraber özellikle İstanbul'da uzun mesafeli servis araçlarını kullanan ailelerin yıllık ulaşım maliyeti 100 bin lira sınırına dayanmış oldu.

Üç büyükşehirdeki rakamlar karşılaştırıldığında; Ankara'da 27 bin 331 lira, İzmir'de 32 bin 850 lira ve İstanbul'da 39 bin 970 lira seviyesinden başlayan servis ücretleri, mesafelerin uzamasıyla birlikte ailelerin bütçesini ciddi şekilde zorlayan boyutlara ulaşıyor.