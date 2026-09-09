Okul servis ücretleri belli oldu: 27 bin liraya da var, 3 katını aşan da!
Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde açıklanan okul servis tarifeleri ile İstanbul, Ankara ve İzmir'de yüzde 10 ile yüzde 35 arasındaki artış yaşandı. Fiyatlar 27 bin liradan başlarken, 93 bin lirayı geçen servis ücretleri de var.
Türkiye'de 2026-2027 eğitim öğretim yılının 14 Eylül tarihinde başlamasına kısa bir süre kala, velilerin en önemli gider kalemleri arasında yer alan okul servis ücretleri netlik kazandı. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde yeni eğitim döneminde uygulanacak tarifelere göre servis ücretlerine geçen yıla kıyasla yüzde 10 ila yüzde 35 oranında zam yapıldı.
İSTANBUL'DA EN UZUN MESAFE 93 BİN 610 LİRA
İstanbul ilinde okul servis ücretlerine yeni eğitim döneminde yüzde 10 oranında zam uygulandı. Kentte mesafelere göre belirlenen yıllık servis ücretleri şu şekilde sıralandı:
0-1 kilometre arası: 39 bin 970 Türk Lirası
1-3 kilometre arası: 42 bin 804 Türk Lirası
3-5 kilometre arası: 46 bin 258 Türk Lirası
5-7 kilometre arası: 48 bin 249 Türk Lirası
7-9 kilometre arası: 50 bin 868 Türk Lirası
9-11 kilometre arası: 58 bin 923 Türk Lirası
11-13 kilometre arası: 67 bin 822 Türk Lirası
13-15 kilometre arası: 71 bin 239 Türk Lirası
15-17 kilometre arası: 76 bin 899 Türk Lirası
17-19 kilometre arası: 81 bin 304 Türk Lirası
19-21 kilometre arası: 86 bin 515 Türk Lirası
21-23 kilometre arası: 90 bin 112 Türk Lirası
23-25 kilometre arası: 93 bin 610 Türk Lirası
Yapılan bu tarifelerle birlikte İstanbul'da en uzun mesafe için ödenen yıllık servis ücreti 93 bin 610 liraya ulaştı.
ANKARA'DA SERVİS ÜCRETLERİ 27 BİN LİRADAN BAŞLIYOR
Başkent Ankara ilinde okul servis ücretlerine yüzde 25,49 oranında zam yapıldı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı tarifesine göre belirlenen rakamlar şöyle:
0-3 kilometre arası: 27 bin 331 Türk Lirası
3-6 kilometre arası: 30 bin 155 Türk Lirası
6-10 kilometre arası: 34 bin 785 Türk Lirası
10-15 kilometre arası: 40 bin 432 Türk Lirası
Ankara'da 15 kilometreyi aşan mesafelerde ise her bir kilometre için 527 lira ek ücret alınacak. Başkentteki başlangıç fiyatı diğer büyükşehirlere kıyasla daha düşük görünse de, mesafe arttıkça maliyetler de aynı oranda tırmanıyor.
İZMİR'DE ZAM REKORU YÜZDE 35
CNBC-e'nin derlediği habere göre üç büyükşehir arasında en yüksek zam oranı İzmir ilinde gerçekleşti. Kentte okul servis ücretleri geçen eğitim öğretim yılına kıyasla yüzde 35 oranında artırıldı. İzmir'de geçerli olan yeni tarife şu şekildedir:
0-3 kilometre arası: 32 bin 850 Türk Lirası
4-6 kilometre arası: 40 bin 50 Türk Lirası
7-10 kilometre arası: 43 bin 20 Türk Lirası
11-15 kilometre arası: 50 bin 940 Türk Lirası
16-20 kilometre arası: 61 bin 110 Türk Lirası
21-25 kilometre arası: 67 bin 950 Türk Lirası
26-30 kilometre arası: 74 bin 880 Türk Lirası
31-35 kilometre arası: 78 bin 480 Türk Lirası
36-40 kilometre arası: 83 bin 250 Türk Lirası
VELİLERİN EĞİTİM MASRAFI YÜKÜ ARTIYOR
Ortaya çıkan yeni tarifelerle beraber özellikle İstanbul'da uzun mesafeli servis araçlarını kullanan ailelerin yıllık ulaşım maliyeti 100 bin lira sınırına dayanmış oldu.
Üç büyükşehirdeki rakamlar karşılaştırıldığında; Ankara'da 27 bin 331 lira, İzmir'de 32 bin 850 lira ve İstanbul'da 39 bin 970 lira seviyesinden başlayan servis ücretleri, mesafelerin uzamasıyla birlikte ailelerin bütçesini ciddi şekilde zorlayan boyutlara ulaşıyor.