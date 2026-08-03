Noterlik başvuruları başladı! Kazandıkları gelir dudak uçuklattı

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, boş bulunan noterlikler için ilan yayımladı. İlanda, farklı illerdeki birinci, ikinci ve üçüncü sınıf noterliklerin adları ile 2025 yılı gelirleri açıklandı.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde boş bulunan noterlikler için ilan yayımladı. İlanda noterliklerin adları ile 2025 yılında elde ettikleri gayrisafi gelirler açıklandı.

Gayrisafi gelir, noterliklerin vergi ve giderleri düşülmeden önceki toplam gelirini ifade ediyor. Listede İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kayseri, Gaziantep, Mersin, Antalya ve birçok kentteki birinci, ikinci ve üçüncü sınıf noterlikler bulunuyor.

Birinci sınıf noterlikler arasında Şanlıurfa Üçüncü, Konya Dokuzuncu, Kahramanmaraş Yedinci, Kayseri On İkinci, Beşiktaş Beşinci, Üsküdar Otuz İkinci ve Mersin On Birinci noterlikleri yer aldı. Şanlıurfa Üçüncü Noterliğinin 2025 yılı gayrisafi geliri yaklaşık 33 milyon lira olarak açıklandı.

İlanda sadece mevcut boş yerler değil; Eylül 2026'da görevdeki noterlerin yaş haddini doldurması nedeniyle boşalacak olan Beyoğlu 12., Gaziantep 12., Altındağ 5. ve Çanakkale Ayvacık noterlikleri de bulunuyor.

Bazı noterlikler için daha önce iki kez ilan verilmesine rağmen atama yapılamadığı belirtildi. Bu noterliklere, kanunda belirtilen çalışma süresi şartlarını taşıyan farklı sınıflardaki noterler de başvurabilecek.

Daha önce iki kez ilana çıkılmasına rağmen atama yapılamayan bazı noterliklere, gerekli bekleme süresini tamamlayan farklı sınıflardaki noterler de başvurabilecek.

Üçüncü sınıf noterliklere noterlik belgesi sahipleri de başvurabilecek. Belge numarası 15 binin altında olan adaylardan sağlık raporu, mal bildirimi, adli sicil ve disiplin durumunu gösteren belgeler istenecek.

Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

Bakanlık ayrıca Beyoğlu 12’nci, Gaziantep 12’nci ve Altındağ 5’inci noterliklerinin 2026 yılı eylül ayında yaş sınırı nedeniyle boşalacağını duyurdu.

Çanakkale’deki Ayvacık Noterliği de 9 Eylül 2026’da boşalacak.

YALNIZCA İNTERNETTEN BAŞVURU

Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içinde “vatandas.uyap.gov.tr” adresindeki başvuru ekranından yapılacak. Sisteme güvenli elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile giriş yapılabilecek.

Elden ya da posta yoluyla gönderilen başvurular kabul edilmeyecek. Başvurusundan vazgeçmek isteyen adayların da bir aylık süre içinde işlemlerini aynı sistem üzerinden tamamlaması gerekecek.

Atamalar, elektronik ortamda alınan başvurular üzerinden değerlendirilecek. UYAP sistemindeki kayıtlar esas alınacak.

Üçüncü sınıf noterliklere noterlik belgesiyle başvuracak bazı adayların sağlık raporu, mal bildirimi, adli sicil kaydı ve disiplin cezası bulunup bulunmadığını gösteren belgeleri sisteme yüklemesi gerekecek. Belgelerini süresi içinde tamamlamayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

Çanakkale’deki Ayvacık Noterliği de noterinin yaş sınırı nedeniyle 9 Eylül 2026’da görevden ayrılacak olması üzerine ilana dahil edildi.

Başvuru şartları ve ayrıntılı kılavuz, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alıyor.