New York borsası karışık seyretti: Çip şirketlerinde düşüş

New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,38 artarak 51.850,55 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,06 azalışla 7.807,24 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,44 kayıpla 27.245,90 puana indi.

ÇİP HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ

Micron Technology'nin hisseleri, Çinli bir rakibinin çip geliştirme konusunda ilerleme kaydettiğini bildirmesi üzerine yaklaşık yüzde 4 geriledi. Bu düşüş, ABD'li diğer çip şirketlerinin hisselerine de baskı yaptı. Nvidia'nın hisseleri yüzde 1,3, Broadcom'un hisseleri yüzde 1,9 ve AMD'nin hisseleri yüzde 2,3 değer kaybetti.

TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİ VE ENERJİ ATEŞKESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile cuma günü yaptığı görüşmede, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik etmesi konusunda mutabık kaldıklarını açıklamıştı. Trump, dün de Ukrayna ile Rusya arasında enerji altyapılarına saldırmama konusunda bir ateşkes sağlandığını duyurdu. Ateşkes duyurusu sonrasında gerileyen petrol fiyatları, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Rusya'nın ateşkesi ihlal ettiğini söylemesinin ardından yükseldi.

HUSİLERİN SUUDİ ARABİSTAN SALDIRILARI

Hafta sonu Yemen'deki Husilerin, Suudi Arabistan'ın Riyad ve Dammam havalimanları ile ülkenin doğusundaki 2 enerji tesisini hedef alması, piyasalarda jeopolitik risklere ilişkin endişeleri canlı tuttu. Bu gelişmelerle Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı TSİ 23.10 itibarıyla yüzde 1,3 artarak 106,05 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 1,5 artışla 93,20 dolardan alıcı buldu.

AA