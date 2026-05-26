New York borsası karışık seyirle kapandı

New York Borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle kapattı. Yatırımcılar, teknoloji hisselerindeki yükseliş ile Orta Doğu’daki gelişmeleri birlikte değerlendirdi.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,23 düşüşle 50.461,68 puana geriledi. S&P 500 yüzde 0,61 artışla 7.519,12 puana, Nasdaq Composite ise yüzde 1,19 yükselişle 26.656,18 puana çıktı. Her iki endeks de kapanış rekorunu yeniledi.

ABD’de dün Anma Günü tatili nedeniyle kapalı olan piyasalar, haftanın ilk işlem gününde teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükseliş kaydetti.

Analistler, Washington ile Tahran arasında olası bir anlaşmaya yönelik umutların piyasalarda iyimserliği desteklediğini ancak bölgedeki askeri hareketliliğin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirtti.

ABD’nin İran’ın güneyinde “meşru müdafaa” gerekçesiyle saldırı düzenlediği, İran’ın ise bir ABD uçağı ve insansız hava aracına ateş açtığı yönündeki haberlerin, sürecin kırılganlığını ortaya koyduğu ifade edildi.

Piyasalarda özellikle yapay zeka sektörüne yönelik güçlü beklentilerin risk iştahını canlı tuttuğunu belirten uzmanlar, teknoloji hisselerindeki yükselişin Orta Doğu kaynaklı endişeleri dengelediğini kaydetti.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, TSİ 23.10 itibarıyla yüzde 3,5 artışla 99,47 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise yüzde 3'ün üzerinde azalışla 93,44 dolardan alıcı buldu.

Tahvil faizlerindeki düşüş de dikkati çekerken, ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 8 baz puan azalışla yüzde 4,49'a, 30 yıllık hazine tahvili faizi de 6 baz puan azalarak yüzde 5,02'ye indi.

Kurumsal tarafta, bugün hisseleri yüzde 19'dan fazla artış gösteren çip şirketi Micron Technology'nin piyasa değeri ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıktı.

Micron Technology'nin hisselerindeki yükseliş bellek çipi sektöründeki bazı diğer şirketleri de yukarı taşırken, Seagate Technology'nin hisseleri yüzde 4 ve Western Digital'ın hisseleri yüzde 8 arttı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, martta yıllık bazda yüzde 0,7 artarak konut fiyatlarının artış hızının yavaşladığını gösterdi.

Ülkede Conference Board Tüketici Güven Endeksi, Orta Doğu'daki savaşın enflasyonist etkilerinin yoğunlaşmasıyla mayıs ayında 93,1 değerine inmesine rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. (AA)