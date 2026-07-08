New York borsası günü karışık seyirde bitirdi: İran gerilimi piyasayı etkiliyor

New York borsası, artan jeopolitik gerilimlerin gölgesinde günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 1,09 değer kaybederek 52.348,39 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,28 düşüşle 7.482,71 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,20 yükselişle 25.870,65 puana çıktı.

Piyasalarda, Orta Doğu'da tırmanan gerilim yatırımcıların risk iştahını baskıladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın ticari gemileri hedef aldığı gerekçesiyle bir dizi saldırı düzenlediğini açıkladı. İran ise söz konusu saldırıların, geçen ay Washington ile Tahran arasında varılan mutabakatın ihlali olduğunu savundu.

ABD Başkanı Donald Trump da Ankara'daki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada İran ile ateşkesin sona erdiğini belirterek, "Artık onlarla anlaşmak istemiyorum." dedi. Trump, zirve sonrası yaptığı açıklamada ise ABD'nin İran'daki hedeflere yönelik saldırılar düzenlediğini hatırlatarak, operasyonların sürebileceği mesajını verdi.

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatlarındaki yükseliş devam etti. ABD'nin İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına geçici olarak izin veren genel lisansı iptal etmesinin ardından hızlanan yükseliş, gerilimin artmasıyla sürdü. Brent petrolün eylül vadeli varil fiyatı, TSİ 23.20 itibarıyla yüzde 6,7 artışla 79,10 dolar seviyesine yükseldi.

Öte yandan ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvili faizi 4 baz puan artarak yüzde 4,57'ye çıktı.

Fed'in son toplantısına ait tutanaklar da piyasaların odağındaydı. Tutanaklarda, yetkililerin çoğunun, yapay zeka kaynaklı güçlü talep, Orta Doğu'daki savaş veya tarife etkileri nedeniyle enflasyonun yüksek seyretmeye devam etmesi halinde faiz artırılmasının gerekli olabileceğini belirttiği aktarıldı.

Ayrıca tutanaklarda, birkaç yetkilinin, faiz artışı için gerekçe bulunduğunu ifade ettiği ancak hazirandaki toplantıda mevcut hedef aralığının korunmasını desteklediği kaydedildi. Tutanaklarda, yetkililerin politika faizinin uygun seviyesi konusunda ayrıştığı da dikkati çekerken, birçok yetkilinin bu yılın sonunda politika faizinin uygun seviyesinin mevcut hedef aralığı içinde veya biraz altında, diğer birçok yetkilinin ise üzerinde olacağını değerlendirdiği ifade edildi.