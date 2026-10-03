Netflix abonelik ücretlerine zam geldi

Dijital yayın platformu Netflix, Türkiye’deki abonelik ücretlerini güncelledi. Yapılan düzenlemeyle Temel, Standart ve Premium olmak üzere üç abonelik paketinin de aylık fiyatı artırıldı.

Yeni tarifeyle Netflix’in Türkiye’deki en düşük fiyatlı abonelik seçeneği 259,99 Türk lirasına yükselirken, en yüksek fiyatlı Premium planın aylık ücreti 499,99 Türk lirası oldu.

PAKETLERE 70 İLA 120 TÜRK LİRASI ARASINDA ZAM

Gerçekleştirilen fiyat artışının ardından Temel planın aylık ücreti 189,99 Türk lirasından 259,99 Türk lirasına çıktı. Böylece bu pakete 70 Türk lirası zam yapıldı.

Standart planın aylık abonelik ücreti ise 289,99 Türk lirasından 389,99 Türk lirasına yükseldi. Bu paketteki fiyat artışı 100 Türk lirası oldu.

Premium planın aylık fiyatı da 379,99 Türk lirasından 499,99 Türk lirasına çıkarıldı. Premium pakette böylece 120 Türk liralık artış gerçekleşti.