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Halk TV Ekonomi Spotify Türkiye fiyatlarını değiştirdi: İşte yeni abonelik ücretleri

Spotify Türkiye fiyatlarını değiştirdi: İşte yeni abonelik ücretleri

Spotify’ın Türkiye’deki Premium abonelik ücretlerine yüzde 16 zam geldi. Bireysel, Duo ve Aile paketlerinin fiyatları yükseldi.

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Spotify Türkiye fiyatlarını değiştirdi: İşte yeni abonelik ücretleri

Dünyada ve Türkiye’de en çok kullanılan müzik platformları arasında yer alan Spotify’ın Türkiye’deki Premium abonelik ücretleri zamlandı. Yapılan yüzde 16’lık artışla birlikte bireysel, Duo ve Aile paketlerinin aylık ücretleri yükseldi.

Spotify Türkiye fiyatlarını değiştirdi: İşte yeni abonelik ücretleri - Resim : 1

ZAMLI SPOTİFY ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

Yeni fiyat düzenlemesiyle birlikte Spotify’ın Türkiye’deki abonelik ücretleri değişti. Bireysel abonelik 99 TL’den 115 TL’ye, 55 TL olan paket ise 60 TL’ye yükseldi.

Duo aboneliğinin aylık ücreti 135 TL’den 159 TL’ye çıkarılırken, Aile aboneliği 165 TL’den 199 TL’ye yükseldi.

Spotify’ın resmî sayfasında yer alan bilgilere göre Premium’u daha önce kullanmamış kişiler, Bireysel paket için ilk bir ay ücretsiz teklifinden yararlanabilecek.

Ücretsiz teklif döneminin sona ermesinin ardından abonelik aylık 115 TL üzerinden devam edecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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