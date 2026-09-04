Migros ve ŞOK'a Rekabet Kurumu cezası: İndirimli ödeyecekleri tutar belli oldu

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamalara göre, gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren zincir marketlerin Rekabet Kurumu nezdindeki hukuki süreçleri netleşti.

MİGROS'A 48 MİLYON TL'LİK BİLDİRİM

Migros Ticaret A.Ş., Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturmanın sonuçlandığını duyurdu. Şirketin 10 Mart 2025 tarihli açıklamasında, aralarında Migros'un da bulunduğu bazı perakende şirketleri ve tedarikçiler hakkında soruşturma başlatıldığı kamuoyuna ilan edilmişti. Tamamlanan süreç sonucunda Migros'a bildirilen idari para cezası tutarı 48 milyon 443 bin 775 lira 31 kuruş olarak gerçekleşti. Söz konusu şirketin yüzde 25 oranındaki erken ödeme indiriminden yararlanması durumunda ödeyeceği miktar 36 milyon 332 bin 831 lira 48 kuruş olacak.

ŞOK MARKETLER İÇİN İKİ AYRI SORUŞTURMA

ŞOK Marketler Ticaret A.Ş. ise Rekabet Kurumu tarafından yürütülen iki ayrı soruşturmaya ilişkin sürecin tamamlandığını bildirdi. Şirketin 10 Mart 2025 tarihli özel durum açıklamasında, gıda perakende sektöründeki çeşitli perakende şirketleri ve tedarikçiler hakkında iki ayrı soruşturma açıldığı belirtilmişti. Yapılan incelemeler neticesinde, soruşturmaların birinde ŞOK Marketler’in 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal etmediğine karar verildi ve bu nedenle şirkete herhangi bir idari para cezası uygulanmasına gerek görülmedi.

İKİNCİ SORUŞTURMADAN CEZAYI YEDİ

İkinci soruşturma dosyasında ise Rekabet Kurumu nezdindeki süreç uzlaşma usulüyle sonuçlandırıldı. ŞOK Marketler’in ödeyeceği uzlaşma tutarı 39 milyon 910 bin 27 lira 96 kuruş olarak belirlendi. Şirket, yüzde 25 erken ödeme indiriminden yararlanması halinde bu ödemenin 29 milyon 932 bin 520 lira 97 kuruşa düşeceğini açıkladı. Böylece her iki perakende devi için de Rekabet Kurumu soruşturmalarında süreç resmi olarak tamamlanmış oldu.