Merkez'in rezervleri kuş oldu! Son bir yılın en düşük seviyesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinde ciddi bir düşüş hesaplandı. İstatistikler doğrultusunda, 26 Haziran 2026 tarihinde biten bir haftalık süreçte rezervlerin yaklaşık 8,2 milyar dolar tutarında azaldığı belirlendi.

SON BİR YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Matriks Haber'in derlediği verilere göre, 19 Haziran haftasında 157,2 milyar dolar seviyesinde bulunan toplam rezervler, 26 Haziran haftası itibarıyla 149 milyar dolara kadar geriledi. Ortaya çıkan bu tabloyla birlikte, rezervlerin 12 Haziran haftasında kaydedilen ve son bir yılın en düşük seviyesi olan 152,1 milyar dolarlık eşiğin de altına ineceği belirtiliyor.

DALGALI VE AŞAĞI YÖNLÜ SEYİR SÜRÜYOR

Bir önceki hafta açıklanan verilerde, Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 5 milyar 115 milyon dolarlık bir artış göstererek 157 milyar 196 milyon dolara ulaşmıştı. Ancak genel eğilime bakıldığında, rezervlerin 30 Ocak 2026 haftasında ulaştığı 218,2 milyar dolarlık tarihi zirveden bu yana dalgalı fakat istikrarlı bir şekilde aşağı yönlü hareket ettiği dikkat çekiyor.

Son dört haftalık zaman diliminde rezervler 160 milyar doların üzerindeki konumlardan 149 milyar dolar seviyelerine kadar indi.

TCMB, söz konusu döneme ait kesin rezerv rakamlarını 25 Haziran Perşembe günü saat 14.30'da kamuoyu ile paylaşacak.