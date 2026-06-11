Merkez faizi neden sabit tuttu? Ekonomistler açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) yılının dördüncü faiz kararını sabit olarak açıkladı. Banka, Para Politikası Kurulu toplantısından, politika faizini yüzde 37'de sabit tutma kararı verdi.

Bu karar beklentilere paralel olarak gerçekleşti. Ancak kararın ardındaki dinamikler merak ediliyor. Bir yandan dışarıda çatışmalar, bir yanda içeride siyasi krizler, ekonomide tansiyonu yükseltirken, Merkez'in son üç dönemde kıpırtısız duruşu dikkat çekiyor.

Peki bu kararı neden verdi? Faizin sabit kalması ne anlama geliyor? Ekonomim'den Şeyda Uyanık'ın derlediğine göre Türkiye'nin önde gelen ekonomistlerin değerlendirmeleri şu şekilde:

"FAİZ İNDİRMESİ KENDİSİYLE ÇELİŞMESİ DEMEK"

Prof. Dr. Serap Durusoy:

TCMB beklendiği gibi faizi pas geçti. Zaten faizi indirmesi kendisi ile çelişmesi demek. Zira bir yandan enflasyon raporunda enflasyonu yukarı yönlü revize edip diğer yandan faizi indirmesi kredibilitesi açısından zedeleyici olurdu.”

Eski Hazine Müsteşarı Ekonomist Mahfi Eğilmez:

“TCMB faizi değiştirmedi. Bir süredir sadece ilan edip hiç uygulamadığı haftalık repo ihalesi ile borç verme faizini (politika faizi) %37'de, asıl uygulaması olan gecelik borç vermenin faizini de %40’ta bıraktı.”

Banu Kıvcı Tokalı:

“Faiz notunda, enflasyon eğiliminde beklendiği gibi bir miktar gerilemeye dikkat çekilirken; jeopolitik gelişmelerin görünüm üzerindeki maliyet ve büyüme gibi etki kanallarına 'beklentiler' de ekleniyor. İktisadi faaliyette yavaşlamaya, iç talepteki zayıf seyir de ilave edilerek, büyümede aşağı yönlü eğilim güçlendiriliyor. Para politikası yaklaşımı ve araçlarıyla ilgili genel yaklaşım korunuyor. Özetle; ‘bekle-gör’ modunun korunduğu ve gelecek dönem kararına dair net bir yönün verilmemesinin tercih edildiği bir faiz notu diyebiliriz.”

MERKEZ BANKASI'NIN BEKLENTİSİ YÜKSEK ENFLASYON

TCMB PPK metnine dikkat çeken Ekonomist Burcu Aydın şunları kaydetti:

“Merkez Bankası Faiz Oranlarına İlişkin Basın Duyurusunda değişen ifadeler:

'Enerji fiyatlarında oynaklık ve yüksek seyir sürmektedir.

İlk çeyreğe ait veriler iktisadi faaliyetin yavaşlamaya devam ettiğini gösterirken, öncü veriler iç talepteki zayıf seyrin sürdüğüne işaret etmektedir.'

Merkez Bankası beklentisi yüksek enflasyon, düşük büyüme yönünde.”

"ASIL FİYATLAMA HAZİRANDA"

Analist Seda Yalçınkaya:

“TCMB Faizi %37’de sabit bırakmasına rağmen iletişim dili gevşemiyor. Faiz indirimi döngüsü garanti edilmiyor. “Enflasyonda belirgin ve kalıcı bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.” ifadesi korunuyor. Metin tamamen güvercin değil! Yani sadece iç talep değil dış şoklar da yakından izleniyor. Enflasyon tarafında ton biraz daha dengeli. Çok güçlü bir banka rallisi yaratacak kadar güvercin bir metin değil. Ancak bankalara hafif alım geldi. Karar ne çok pozitif sürpriz ne de çok negatif sürpriz. Asıl fiyatlama ve beklenti Haziran enflasyonu sonrası daha net şekillenebilir.”

Murat Sağman:

“TCMB faizleri sabit bıraktı. Tabela politika faizimiz %37, fiili iş gören borç verme faizimiz %40 olarak devam edecek. Bir sonraki TCMB PPK toplantısı 23 Temmuz 2026’da gerçekleşecek.”

Ali Çufadar, faiz indiriminin ufukta göründüğüne işaret etti: “İndirim penceresindeyiz; Savaş şiddetlenmezse...”