Merkez Bankası duyurdu: Para hesabı var mı yok mu bilinecek, mirasçı da görecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 29 Temmuz 2026 tarihinde yayımladığı bir basın duyurusu ile yeni bir hizmeti kamuoyuna tanıttı. 6493 sayılı Kanun kapsamında ödemeler alanını denetlemek ve düzenlemekle sorumlu olan kurum, bu alanın kesintisiz, güvenli, verimli ve etkin bir biçimde çalışması için faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, ilgili paydaşlarla yürütülen ortak çalışmalar sonucunda "Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu Hesap Sahipliği Sorgulama" isimli yeni bir sistem geliştirildi.

E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMA DÖNEMİ BAŞLADI

Geliştirilen bu yeni hizmete E-Devlet Kapısı platformu üzerinden ulaşılabilecek. Gerçek kişiler, sisteme giriş yaparak hangi ödeme ve elektronik para kuruluşları nezdinde adlarına açılmış hesaplar olduğunu kolaylıkla görebilecek.

MİRASÇILAR DA SİSTEMİ KULLANABİLECEK

Uygulamanın sunduğu bir diğer önemli teknik detay ise miras hukukunu ilgilendiriyor. Milyonlarca kişi, sadece kendi hesaplarını değil, aynı zamanda yasal olarak mirasçısı konumunda oldukları kişilerin de dijital cüzdan ve ödeme kuruluşu hesaplarını bu hizmet üzerinden sorgulayabilecek.

Bununla birlikte, yasal olarak yetkilendirilmiş ödeme ve elektronik para kuruluşlarına ait güncel bilgilerin, TCMB'nin resmi internet sitesinde yer alan "Ödeme Hizmetleri" sekmesi altında yayımlanmaya devam ettiği hatırlatıldı.