Vezne24'ün faaliyet izni iptal edildi
Merkez Bankası, fatura ödeme, para transferleri gibi işlemlerin yapıldığı Vezne24 adlı ödeme kuruluşunun faaliyetlerini durdurma kararı aldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Vezne24 Tahsilat Sistemleri ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında yürüttüğü incelemeler neticesinde şirketin faaliyet iznini sonlandırma kararı aldı.
Alınan bu karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak resmiyet kazandı ve yürürlüğe girdi.
6493 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İPTAL
Resmi Gazete'de yer alan tebliğ detaylarına göre; Vezne24 Tahsilat Sistemleri ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun çerçevesinde faaliyet gösterme hakkı tanınmıştı.
Söz konusu şirket, ilgili kanun kapsamında 13 Eylül 2018 tarihinde alınan 7964 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kararıyla elektronik para kuruluşu olarak piyasada bulunma izni elde etmişti.
Ancak yayımlanan son kararla birlikte, firmanın elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni tamamen ortadan kaldırıldı. Bu iptal işleminin, 6493 sayılı Kanun'un 16. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca gerçekleştirildiği kamuoyuna duyuruldu.