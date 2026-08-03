Merkez Bankası duyurdu: Dijital para için deneme aşamasına geçiliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Dijital Türk Lirası Projesi Ekosistemine Katılım Çağrısı" kapsamındaki değerlendirme süreçlerinin tamamlandığını duyurdu. Finans ve teknoloji sektöründeki kurumları dijital Türk lirası ile uyumlu ve yenilikçi senaryolar geliştirmeye davet eden sürece bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları ile bunlarla iş birliği yapan finansal teknoloji (Fintek) firmaları katılım sağladı.

İLK AŞAMADA 85 PROJE BAŞVURUSU İNCELENDİ

Üç kademeli olarak tasarlanan başvuru takviminin 4 Eylül - 15 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen ilk aşamasında toplam 85 proje başvurusu kayıtlara geçti. Bu dönemde 16 banka ile 25 ödeme ve elektronik para kuruluşu katılım talebinde bulundu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan incelemeler sonucunda, belirlenen kriterleri karşılayan 51 projenin bir sonraki kademeye geçmesi uygun görüldü.

İKİNCİ ELEME TAMAMLANDI: 23 PROJE DENEK ALANINA İNİYOR

Sürecin ikinci aşama başvuruları 13 Kasım - 12 Aralık 2025 tarihleri arasında alındı. İletilen belgelerin ve gerçekleştirilen sunumların değerlendirilmesi neticesinde; 12 banka ve 6 ödeme ve elektronik para kuruluşuna ait 23 projenin üçüncü aşamaya geçmesi kararlaştırıldı. Bu yeni süreçte geliştirme faaliyetleri ile deney alanı testleri yürütülecek. Ayrıca ikinci aşama değerlendirmelerinde 6 proje beklemeye alınırken, bu projelerin ilerleyen dönemlerde üçüncü aşamaya dahil edilebileceği belirtildi.

KATEGORİLERE GÖRE PROJE DAĞILIMI AÇIKLANDI

Bir projenin birden fazla alanla ilişkili olabildiği çalışmada, üçüncü aşamaya kalan 23 projenin kategori dağılımı şu detaylarla paylaşıldı:

15 proje Jetonlaştırma

17 proje Programlanabilir Ödemeler

7 proje Kullanıcı Egemen Kimlik

15 proje Mevcut Sistemlerle Birlikte Çalışabilirlik

1 proje Makineler Arası Ödemeler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal teknolojiler ile dijital Türk lirası odağında kamu ve özel sektör iş birliğini güçlendirme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.