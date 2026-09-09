Merkez Bankası bahis ağının merkezindeki şirketin fişini çekti! Resmi Gazete'de yayımlandı

TCMB, yasa dışı bahis ve suç gelirlerini aklama soruşturması kapsamında yönetimine TMSF’nin kayyım atandığı TRPOS Ödeme Kuruluşu AŞ’nin faaliyet iznini iptal etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TRPOS Ödeme Kuruluşu AŞ’nin ödeme kuruluşu olarak faaliyet gösterme iznini iptal etti. Karar, 9 Eylül tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

Şirkete 29 Eylül 2023’te verilen faaliyet izni, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 16’ncı maddesi uyarınca kaldırıldı.

DÜN 24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

TRPOS hakkında yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanması iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 8 Eylül’de İstanbul merkezli dört ilde operasyon düzenlenmişti.

İstanbul, Adana, Mersin ve Tekirdağ’daki operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alınmış, üç şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü açıklanmıştı.

3 MİLYAR LİRALIK İŞLEM

Soruşturmada, TRPOS’un bazı üye iş yerlerine sağladığı ödeme altyapısının yasa dışı bahis gelirlerinin toplanması ve farklı hesaplara aktarılmasında kullanıldığı aktarıldı.

İncelemelerde, söz konusu işlemlerin 2024 ve 2025 yıllarında 3,1 milyar liralık hacme ulaştığı tespit edildi.

KAYYUM ATANDI

Soruşturma kapsamında TRPOS’un yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Şüphelilere ait 245 banka ve kripto hesabına bloke konuldu.

Ayrıca 18 konut, 14 araç, 16 tarla ve bağ, yedi arsa ile iki ticari gayrimenkule el konuldu. Toplam 57 malvarlığının piyasa değerinin yaklaşık 247 milyon lira olduğu belirtildi.