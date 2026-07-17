Merkez Bankası açıkladı: Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu arttı

Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, tırmanışını sürdürüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Mayıs 2026 dönemine ait Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) istatistiklerine göre borç yükü arttı.

BANKALARIN BORÇ YÜKÜNDE TIRMANIŞ

Türkiye’nin kısa vadeli dış borç stoku bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 oranında artarak 172,7 milyar ABD dolarına yükseldi.

Vadesine 1 yıl veya daha az süre kalmış borçları ifade eden "kalan vadeye göre" kısa vadeli dış borç stoku ise 242,0 milyar ABD doları olarak hesaplandı.

Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki aya göre yüzde 3,9 artışla 77,3 milyar ABD dolarına çıktı. Bu gruptaki alt kırılımlar ise şu şekilde gerçekleşti:

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri yüzde 7,5 azalarak 7,1 milyar ABD dolarına geriledi.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 9,2 artışla 20,3 milyar ABD dolarına ulaştı.

Banka hariç mevduatlar yüzde 1,0 azalarak 22,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Türk lirası cinsinden toplam mevduat yükümlülükleri ise yüzde 7,5 artarak 28,0 milyar ABD dolarına yükseldi.

DİĞER SEKTÖRLERDEKİ DURUM

Diğer sektörler kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki aya göre yüzde 1,0 azalışla 70,7 milyar ABD doları düzeyinde kaldı.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri yüzde 1,3 düşüşle 63,6 milyar ABD doları olurken, nakit kredi kaynaklı yükümlülükler yüzde 1,3 artışla 7,1 milyar ABD dolarına çıktı.

BORCUN DÖVİZ KOMPOZİSYONU

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz dağılımında Türk lirasının payı artış gösterdi. Mayıs 2026 itibarıyla stokun yüzde 34,9’unu ABD doları, yüzde 26,1’ini euro, yüzde 25,6’sını Türk lirası ve yüzde 13,4’ünü diğer döviz cinsleri oluşturdu. "Kalan vadeye göre" borç stokunda ise mevduat yükümlülükleri 70,2 milyar dolara yükselirken, kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri 71,9 milyar dolara geriledi.