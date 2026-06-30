Mehmet Şimşek emekli ve memur zammı sorusuna yanıt verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memur ve emekli maaşlarına yapılan zamların belirlenme sürecine ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon verilerine yönelik eleştirileri içeren soru önergesine yanıt verdi.

Yeni Yol Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici'nin, enflasyon sepetinin şeffaflığı ve gerçek hayat pahalılığı ile açıklanan veriler arasındaki farklara dikkat çektiği yazılı soru önergesini cevaplayan Şimşek, tartışmalara uluslararası normları ve mevcut yasal mevzuatı hatırlatarak karşılık verdi.

"ENFLASYON FARKINA DAYALI ZAM EMEKLİLER İÇİN YETERSİZ"

Mustafa Bilici Mehmet Şimşek'in yanıtlaması için şu soruları sordu:

"Memur ve emekli maaş artışlarının belirlenmesinde kullanılan enflasyon verilerinin, gerçek hayat pahalılığını yansıttığına dair bakanlığınızın yaptığı bir etki analizi var mıdır? Memur ve emekli maaş artışlarının alım gücünü koruyacak düzeyde olup olmadığına ilişkin bakanlığınızın bir değerlendirmesi bulunmakta mıdır? Enflasyon farkına dayalı zam sisteminin, özellikle dar gelirli emekliler açısından yetersiz kaldığı yönündeki eleştiriler hakkında bakanlığınızın görüşü nedir? TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri ile bağımsız araştırma kuruluşlarının verileri arasındaki farkların nedenleri hakkında bakanlığınızca bir inceleme yapılmış mıdır?"

MEHMET ŞİMŞEK EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI SORUSUNA YANIT VERDİ

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, soru önergesinde yer alan zamların belirlenme süreci ile muhalefetin ve kamuoyunun en çok tartıştığı "enflasyon verilerinin doğruluğu ve bağımsız araştırma kuruluşları ile olan farklar" konusundaki sorulara Bakan Şimşek, TÜİK'in hesaplama yöntemlerini savunarak yanıt verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, soru önergesine verdiği yanıtta, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ana grup ve temel başlık ağırlıklarına ilişkin tablonun cari yıl için TÜİK'in internet sitesinde, "Tüketici Fiyat Endeksi" başlığı altındaki "İstatistiksel Tablolar" bölümünde kamuoyuyla paylaşıldığını belirtti.

Şimşek, TÜİK'in resmi istatistik programı kapsamında yayımladığı tüm verileri uluslararası norm ve standartlar doğrultusunda, Avrupa İstatistikleri Uygulama Esasları'nı dikkate alarak hesaplayıp yayımladığını ifade ederek, "Bu kapsamda yayımlanan uygulama sonuçları, yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlardaki uzmanların değerlendirmelerine açıktır" dedi.

Yanıtında mevcut mevzuata da değinen Şimşek, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin maaşlarının toplu sözleşmede belirlenen oranlarda artırıldığını, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarının ise Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca her yıl ocak ve temmuz aylarında, bir önceki altı aylık enflasyon oranına göre güncellendiğini aktardı.

Şimşek ayrıca, asgari ücretin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlendiğini ifade etti.

Bakan Şimşek'in yanıtında, muhalefet ve sendikaların eleştirdiği "madde sepeti" ve "ortalama madde fiyatları" konularına ilişkin ise herhangi bir değerlendirme yer almadı.