Medya devleri birleşiyor: Onay çıktı

Küresel medya, sinema ve dijital yayıncılık sektörü tarihinin en büyük konsolidasyon operasyonlarından birine şahitlik ediyor. Paramount Skydance ve Warner Bros. Discovery arasında yürütülen yaklaşık 111 milyar dolar büyüklüğündeki dev birleşme anlaşmasında, ABD Adalet Bakanlığı’nın rekabet incelemesi tamamlandı.

Bakanlık yaklaşık sekiz ay süren derinlemesine değerlendirme sonucunda, bu iki dev yapının bir araya gelmesinin yayıncılık, televizyon, sinema ve dijital yayın platformlarındaki rekabet ortamına "ciddi bir zarar vermeyeceği" kararına vardı.

Bu onay, küresel ölçekteki bu dev işlemin tamamlanması adına en önemli hukuki bariyerin aşılması anlamına geliyor.

MEDYA DEVLERİ TEK ÇATI ALTINDA BİRLEŞİYOR

Anlaşmanın resmi olarak tamamlanması halinde ortaya çıkacak olan 111 milyar dolarlık yeni medya gücü, eğlence ve haber dünyasının en ikonik markalarını aynı havuzda buluşturacak.

Paramount Skydance Cephesi: Paramount Pictures, CBS, MTV, Nickelodeon ve Paramount+ gibi markalar,

Warner Bros. Discovery Cephesi: CNN, HBO, Warner Bros., Discovery, HGTV ve Food Network gibi dev ağlar aynı yönetim şemsiyesi altına girecek.

Kurulacak bu devasa ekosistemin temel hedefi ise dijital yayın pazarını domine eden Netflix, Amazon ve diğer teknoloji odaklı yeni nesil devlerle küresel ölçekte daha agresif mücadele edebilmek.

SÜREÇ HENÜZ BİTMEDİ

ABD Adalet Bakanlığı'nın onayı anlaşmanın önünü büyük ölçüde açsa da, birleşmenin tamamen yürürlüğe girebilmesi için uluslararası onay süreçlerinin de tamamlanması gerekiyor. Küresel operasyon ağları nedeniyle, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) rekabet otoritelerinin yürüttüğü incelemeler halen devam ediyor. Avrupa'daki düzenleyici kurullardan gelecek kararlar, anlaşmanın nihai takvimini belirleyecek.

YÜKSEK MALİYET TASARRUFU VE "MEDYA TEKELİ" ELEŞTİRİLERİ

Şirket yönetimleri, bu birleşme sayesinde operasyonel verimliliği artırmayı ve milyarlarca dolarlık maliyet tasarrufu sağlamayı planlıyor.

Ancak anlaşma her kesim tarafından olumlu karşılanmıyor. Destekçiler bu birleşmenin geleneksel medya şirketlerini teknoloji devleri karşısında ayakta tutacağını savunurken; eleştirmenler medya sahipliğinin az sayıda şirkette toplanmasının "tekelleşme" yaratacağı görüşünde. ABD'deki bazı eyalet başsavcılarının ve çeşitli siyasi çevrelerin, anlaşmayı engellemek adına hukuki girişim seçeneklerini halen masada tuttuğu belirtiliyor.