MASAK'ta yeni dönem başlıyor: 4 yıllık plan masada

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında hazırladığı 2026-2030 Strateji Belgesi ile mali denetim süreçlerinde kapsamlı bir dönüşüme hazırlanıyor.

Finansal sistemin ve şirketlerin kayıt süreçlerinin baştan sona gözden geçirileceği bu süreçte, suç gelirlerinin takibi ve denetim mekanizmalarının daha koordineli çalışması hedefleniyor.

KARA PARA AKLAMAYA KARŞI HIZLI DENETİM SİSTEMİ

Yeni eylem planı, kara para aklama ve terörün finansmanı soruşturmalarında koordinasyonu artırmayı amaçlıyor. Aklama şüphesi taşıyan dosyalar artık öncelikli olarak işleme alınacak. Karmaşık vakalara ait şüpheli işlem bildirimleri MASAK bünyesinde vakit kaybetmeden analiz edilecek ve hazırlanan raporların takibi, ilgili diğer kamu kurumlarıyla birlikte sistematik bir yapı içerisinde sürdürülecek.

ŞİRKETLERE ELEKTRONİK PAY DEFTERİ ZORUNLULUĞU

Strateji belgesi, şirket kayıt süreçlerinde dijitalleşmeyi temel alıyor. Pay defterlerinin elektronik ortamda tutulma zorunluluğunun kapsamı genişletilecek ve geçmişe dönük tüm eski kayıtların da dijital ortama aktarılması şart koşulacak.

Ticaret sicilindeki bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla kamu kurumlarından elde edilecek verilerle sistemin çok daha etkin kontrol edileceği belirtiliyor.

GERÇEK FAYDALANICI SİCİLİNDE "DENETİM" TAKVİMİ

Gerçek faydalanıcılık sicilindeki hatalı bildirimlerin önüne geçilmesi için denetim takvimi oluşturuluyor. Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), en az altı ayda bir ortak çalışma yürütecek. Sicil kayıtları ile ticaret sicilindeki bilgiler arasında uyumsuzluk saptanan durumlar, MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına (VDK) raporlanacak. Uyumsuzluk görülen mükellefler, risk analizi yapılarak doğrudan denetim kapsamına alınacak.

EŞ ZAMANLI TERÖR FİNANSMANI SORUŞTURMALARI

AA'nın aktardığına göre yeni dönemde, içerisinde finansman unsuru barındıran tüm terör vakalarında eş zamanlı "terörizmin finansmanı" soruşturması başlatılması kararlaştırıldı. MASAK koordinasyonunda kurulacak olan çalışma gruplarında;

Adalet Bakanlığı,

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK),

İçişleri Bakanlığı,

Ticaret Bakanlığı,

Hazine ve Maliye Bakanlığı,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temsilcileri yer alacak.

Bu geniş kapsamlı ekipler; risk analizleri yürütecek, operasyonel süreçleri hızlandıracak ve gerek duyulması halinde yeni yasal düzenlemeler için öneriler hazırlayacak.