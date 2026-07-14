Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye MASAK raporunda çarpıcı transfer: AHBAP yöneticisi gübre fabrikası kurmuş!

MASAK raporunda çarpıcı transfer: AHBAP yöneticisi gübre fabrikası kurmuş!

AHBAP'a yönelik soruşturmada, MASAK raporlarına yansıyan para transferleri inceleme altında. Hesabına 63 milyon TL aktarılan AHBAP Genel Başkan Yardımcısı Emrah Gödeliner'in Mersin'de gübre fabrikası kurduğu ortaya çıktı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
MASAK raporunda çarpıcı transfer: AHBAP yöneticisi gübre fabrikası kurmuş!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada, MASAK raporlarına yansıyan yeni bulgular dosyaya girdi. İncelemelerde, AHBAP Genel Başkan Yardımcısı Emrah Gödeliner'e 13 ayrı işlemle toplam 63 milyon 980 bin 950 TL aktarıldığı iddia edilirken, bu paraların bir kısmıyla 2020 yılında Mersin merkezli bir gübre fabrikasının kurulduğu öne sürüldü.

MASAK raporunda çarpıcı transfer: AHBAP yöneticisi gübre fabrikası kurmuş! - Resim : 1

ORGANİK SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETMİŞ!

MASAK incelemelerine göre, Emrah Gödeliner'e aktarıldığı belirtilen toplam 63 milyon 980 bin 950 TL'nin hareketleri soruşturma dosyasında mercek altına alındı. Sabah'ın haberine göre Gödeliner, söz konusu paraların bir bölümünü kullanarak 2020 yılında Mersin merkezli Ege Miracle Dış Ticaret Sanayi A.Ş. adlı tarım şirketini kurdu.

Levent'te bir villada faaliyet gösterdiği belirtilen şirketin, altı kuşaktır sürdürülen meyve ve sebze yetiştiriciliği tecrübesine sahip olduğunu ve organik solucan gübresi üretimi yaptığını öne sürdüğü kaydedildi.

Fatih Altaylı'dan Ahbap çıkışı: Devletin ilgili kurumları bugüne kadar ne yapmış?Fatih Altaylı'dan Ahbap çıkışı: Devletin ilgili kurumları bugüne kadar ne yapmış?

NE OLMUŞTU?

AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "örgüt üyeliği" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlamaları yöneltildiği belirtildi. İddialara göre, 6 Şubat depremleri için toplanan bağışların bir bölümünün şüpheliler tarafından şahsi hesaplara aktarıldığı ve bahis oyunlarında kullanıldığı öne sürülüyor.

Son dakika | AHBAP soruşturmasında 14 gözaltı dahaSon dakika | AHBAP soruşturmasında 14 gözaltı daha

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, AHBAP Derneği'nde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatıldığı belirtilirken, dosyaya ilişkin adli süreç devam ediyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Haluk Levent
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro