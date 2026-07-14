MASAK raporunda çarpıcı transfer: AHBAP yöneticisi gübre fabrikası kurmuş!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada, MASAK raporlarına yansıyan yeni bulgular dosyaya girdi. İncelemelerde, AHBAP Genel Başkan Yardımcısı Emrah Gödeliner'e 13 ayrı işlemle toplam 63 milyon 980 bin 950 TL aktarıldığı iddia edilirken, bu paraların bir kısmıyla 2020 yılında Mersin merkezli bir gübre fabrikasının kurulduğu öne sürüldü.

ORGANİK SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETMİŞ!

MASAK incelemelerine göre, Emrah Gödeliner'e aktarıldığı belirtilen toplam 63 milyon 980 bin 950 TL'nin hareketleri soruşturma dosyasında mercek altına alındı. Sabah'ın haberine göre Gödeliner, söz konusu paraların bir bölümünü kullanarak 2020 yılında Mersin merkezli Ege Miracle Dış Ticaret Sanayi A.Ş. adlı tarım şirketini kurdu.

Levent'te bir villada faaliyet gösterdiği belirtilen şirketin, altı kuşaktır sürdürülen meyve ve sebze yetiştiriciliği tecrübesine sahip olduğunu ve organik solucan gübresi üretimi yaptığını öne sürdüğü kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "örgüt üyeliği" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlamaları yöneltildiği belirtildi. İddialara göre, 6 Şubat depremleri için toplanan bağışların bir bölümünün şüpheliler tarafından şahsi hesaplara aktarıldığı ve bahis oyunlarında kullanıldığı öne sürülüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, AHBAP Derneği'nde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatıldığı belirtilirken, dosyaya ilişkin adli süreç devam ediyor.