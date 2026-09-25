Küresel dev Türkiye'nin kredi notu için uyardı, dolara da 60 TL olacak dedi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin analizinde, döviz rezervlerindeki toparlanma ve sıkı politika bileşiminin dış riskleri sınırladığını, ancak yüksek enflasyon, politika riskleri ve ekonominin şoklara hassasiyetinin dengelenmeyi zorlaştırdığını belirtti.

RİSKLER NOT ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURUYOR

Fitch, söz konusu risklerin Türkiye'nin "BB-" seviyesindeki kredi notu ve "Durağan" görünümü üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini kaydetti. Fitch'in Türkiye'ye ilişkin önceki değerlendirmelerinde de kredi notu "BB-" seviyesinde yer almıştı.

Kurum, İran savaşının etkisiyle Türkiye'nin cari işlemler açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranının 2025'teki yüzde 1,9 seviyesinden 2026'da yaklaşık yüzde 3'e yükselmesini bekliyor. Yıllık ortalama petrol fiyatlarındaki yaklaşık 20 dolarlık artışın cari açığı GSYH'nin yüzde 1'inden fazla artırabileceği tahmin edilirken, petrol fiyatının 2027'de ortalama 87 dolardan 70 dolara gerilemesi bekleniyor. Buna karşın artan ithalat talebinin etkisiyle cari açığın genel olarak yatay seyredeceği öngörülüyor.

REZERVLER 176 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Fitch, sıkı parasal koşullar, tutarlı politika bileşimi ve döviz rezervlerindeki artışın kısa vadeli dış riskleri azalttığını belirtti. Buna göre brüt döviz rezervleri, mart sonundan bu yana 25 milyar dolar artarak 23 Eylül itibarıyla 176 milyar dolara yükseldi. Bu tutarın yaklaşık 4,5 aylık cari dış ödemeye karşılık geldiği belirtildi.

Bununla birlikte rezervlerin, İran savaşı öncesindeki 210 milyar doların ve "BB" notuna sahip ülkelerdeki 5,2 aylık medyan seviyenin altında kaldığına dikkat çekildi. Swap hariç net rezervlerin ise mart sonundaki 16 milyar dolardan 45 milyar dolara yükseldiği aktarıldı. Fitch, rezervlerin son yıllarda dalgalı bir seyir izlediğini ve kısa vadeli carry trade pozisyonları ile dolarizasyonu sınırlamaya yönelik kur politikasının Türkiye ekonomisini iç ve dış şoklara karşı hassas hale getirdiğini belirtti.

FON TASFİYELERİ VE DOLARİZASYON RİSKİ

Yaklaşık 18 milyar dolarlık yatırım fonunun tasfiyesine yönelik son adımların geçmişteki düzenleyici eksiklikleri ortaya çıkardığını belirten Fitch, politika yapıcıların zamanında aldığı önlemlerin hisse senedi piyasasındaki baskıyı sınırladığını ve gelişmelerin ülke kredi notu üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemediğini ifade etti.

Para piyasası fonlarından çıkan kaynağın büyük bölümünün Türk Lirası mevduata yöneldiği, mevduat dolarizasyonunun ise 2024'ten bu yana yaklaşık yüzde 39 seviyesinde genel olarak istikrarlı kaldığı belirtildi. Fitch, 2027 sonu veya 2028 başında yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde dolarizasyonun yeniden artması riskini orta derecede yüksek olarak değerlendirdi.

DOLAR/TL İÇİN 2027 SONU TAHMİNİ 60 TL

Fitch, reel efektif döviz kurundaki değerlenmenin ihracat üzerindeki baskısını azaltmak amacıyla Mayıs 2026'dan bu yana sürdürülen kademeli Türk Lirası değer kaybının devam edeceğini öngördü. Kurum, dolar/TL'nin 2026 sonunda 51, 2027 sonunda ise 60 seviyesine ulaşmasını bekliyor.

Fitch ayrıca Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirtti. Kurum, 2026 sonu enflasyon tahminini yüzde 30,5, 2027 sonu tahminini ise yüzde 23,5 olarak açıkladı. Yeni Orta Vadeli Program'da ise 2026 sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4'e, 2027 sonu tahmini yüzde 21'e yükseltilmişti.

BÜYÜMENİN 2027'DE HIZLANMASI BEKLENİYOR

Fitch, seçimler yaklaştıkça politika tercihlerinin ekonomik dengelenme sürecini zorlaştırabileceğini değerlendirdi. Kurum, gelecek yıl kredi teşvikleri, pozitif ancak gerileyen reel faizler ve genel yönetim açığındaki geçici artış yoluyla ılımlı bir politika gevşemesi bekliyor. Buna karşın genel yönetim borcunun GSYH'ye oranının yaklaşık yüzde 24 seviyesinde istikrarlı kalacağı tahmin ediliyor.

Fitch, ekonomik büyümenin 2026'daki yüzde 2,8'den 2027'de yüzde 4,3'e hızlanmasını bekliyor. Kurum, Türkiye'nin geçmişteki aşırı gevşeme eğilimleri dikkate alındığında gelecek yıl önemli politika risklerinin devam edeceğini belirtirken, aşırı heterodoks politikalara dönüş beklemediğini de ifade etti.