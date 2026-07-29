Fitch'ten Türk bankaları uyarısı

Fitch Ratings tarafından paylaşılan son raporda, Türk bankacılık sektöründe 2026 yılının ilk çeyreği itibarıyla sermaye yeterliliği ve kârlılık göstergelerinde gerileme kaydedildiği bildirildi. Yayımlanan analizde; yüksek faiz ortamı, ekonomik yavaşlama ve mevzuattaki esnekliklerin sona erdirilmesi, bankacılık sektörü üzerinde baskı yaratan temel unsurlar olarak öne çıktı.

FAİZ İNDİRİMLERİ VE GİDERLER KARLILIĞI BASKILADI

Rapordaki verilere göre, bankaların ortalama faaliyet karının risk ağırlıklı varlıklara oranında, önceki döneme kıyasla düşüş yaşandı. Bu gerilemenin temel nedeni olarak, döviz cinsi risk ağırlıklı varlıklara yönelik uygulanan düzenleyici esnekliklerin bitirilmesi gösterildi.

Bununla birlikte, 2025 yılının son çeyreğinde gerçekleştirilen faiz indirimlerinin ardından menkul kıymet getirilerinde ve yenilenen kredilerde gözlenen düşüşün kârlılığı olumsuz yönde etkilediği ifade edildi. Operasyonel giderlerde yaşanan artış, ticari işlemlerden kaynaklı yüksek zararlar ve marjlardaki sınırlı daralma da kârlılık üzerindeki baskıyı artıran diğer unsurlar olarak sıralandı.

ÇEKİRDEK SERMAYE ORANI YÜZDE 11,5'E GERİLEDİ

Bankaların iç sermaye üretimindeki sınırlı zayıflama ve düzenleyici desteklerin son bulmasıyla ortalama Çekirdek Sermaye (Tier 1) oranında da düşüş yaşandı. 2025 yılının sonu itibarıyla yüzde 14,1 seviyesinde bulunan ortalama Tier 1 oranı, 2026'nın ilk üç aylık döneminde yüzde 11,5'e indi.

BATIK KREDİ ORANI YÜKSELİŞTE

Ekonomik büyümedeki ivme kaybı ve Türk lirası faizlerindeki yüksek seyir, bankacılık sektörünün aktif kalitesinde bozulmaya yol açtı. 2025 yılı sonunda yüzde 3,1 düzeyinde olan bankaların ortalama takipteki kredi (NPL) oranı, 2026'nın ilk çeyreği sonunda yüzde 3,3 seviyesine tırmandı.

Değerlendirmede, tüm kredi türlerinde sorunlu kredi girişlerinin devam ettiğine dikkat çekilirken; tahsilatlar sonrasındaki net NPL oluşum oranının yüzde 2,5'ten yüzde 2,1'e düşmesine rağmen hala yüksek seviyelerde bulunduğu vurgulandı.

HALK YENİDEN DÖVİZE YÖNELDİ: DOLARİZASYON HIZLANDI

İran'da yaşanan çatışmaların tetiklediği kısa süreli piyasa dalgalanmaları ve altın ile dolar paritesindeki hareketlilik, mevduatlarda dolarizasyon eğilimini yeniden güçlendirdi.

Yılın ilk çeyreği sonunda, toplam mevduatlar içinde döviz mevduatlarının payı yüzde 35,2'den yüzde 38,1 seviyesine çıktı. Diğer taraftan, özkaynak dışı toplam fonlama içerisinde döviz cinsi toptan fonlamanın payının yaklaşık yüzde 20 bandında kalarak istikrarlı görünümünü koruduğu aktarıldı.

BORÇLANMA İHRAÇLARINDA NORMALLEŞME BEKLENTİSİ

Raporun son bölümünde, İran'daki çatışmaların başlamasıyla borçlanma ihracı piyasasında kısa süreli bir duraksama görüldüğü belirtildi.

Takip eden aylarda ihraç süreçlerinin kademeli biçimde yeniden başladığı ve önümüzdeki süreçte yeni ihraçların piyasa koşullarına bağlı olarak fırsat odaklı şekilde devam etmesinin beklendiği bildirildi.