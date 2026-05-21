Kurbanlık fiyatları belli oldu: En ucuzu bile pahalı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), 2026 yılı Kurban Bayramı öncesinde sahadan derlediği veriler ışığında kurbanlık fiyat tarifesini ve sektörel pazar tahminlerini kamuoyuyla paylaştı.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yemden nakliyeye kadar yaşanan maliyet artışlarına dikkat çekerek, bayram süresince hayvancılık piyasasında oluşacak toplam ekonomik hacmin 192 milyar lirayı bulacağını hesapladıklarını açıkladı.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 30'U AŞIYOR

Ziraat odaları aracılığıyla sahadan derlenen verilere göre, Türkiye genelinde büyükbaş hayvanlarda ortalama canlı kilogram fiyatı 411 lira 19 kuruş, küçükbaş hayvanlarda ise 397 lira 61 kuruş olarak ölçüldü.

Bu fiyatlar doğrultusunda hayvan başına satış bedelleri büyükbaşta 120 bin TL ile 450 bin TL, küçükbaşta ise 15 bin TL ile 45 bin TL arasında şekillendi.

Canlı kilogram fiyatlarının yıllık bazda büyükbaş hayvanlarda yüzde 36,9, küçükbaşta ise yüzde 29,3 arttığını belirten Bayraktar, İstanbul Avrupa Yakası'nda büyükbaş canlı kilogram fiyatlarının metropol yoğunluğunun etkisiyle 480 TL ile 520 TL bandına kadar yükseldiğini ifade etti.

BESİCİNİN SIRTINDAKİ GİRDİ VE NAKLİYE MALİYETLERİ KATLANDI

Kurbanlık yetiştiriciliğinde üreticinin en önemli gider kalemi olan yem ve lojistikte ciddi fiyat artışları kaydedildi. Samanın ton fiyatı yıllık yüzde 106,3 artışla 7 bin 768 liraya fırlarken, besi yemi ton fiyatı yüzde 37,7 artışla 17 bin 673 liraya, kuru yonca otunun tonu ise yüzde 36,1 artışla 14 bin 910 liraya ulaştı.

İşletme giderlerindeki artışlar bununla da sınırlı kalmadı. Tarım işçilerinin brüt asgari ücreti yüzde 27 artışla 33 bin 30 liraya yükselirken, elektrik fiyatları yüzde 25,1 ve mazot fiyatları yüzde 46 oranında zamlandı. Maliyetlerdeki bu yükseliş nakliye sektörünü de doğrudan vurdu; Kars'tan Ankara'ya kurbanlık taşıyan bir tırın sevkiyat bedeli 55 bin liradan 80 bin liraya yükseldi.

BAYRAM BOYUNCA 3 MİLYON 300 BİN HAYVAN KESİLECEK

TZOB tahminlerine göre, 2026 yılı Kurban Bayramı süresince Türkiye genelinde 750 bin büyükbaş ve 2 million 550 bin küçükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 300 bin hayvanın kesilmesi öngörülüyor. Bu devasa pazarda oluşacak finansal haritanın dökümü ise şu şekilde paylaşıldı:

Hayvan Alım Satımı: Büyükbaş hayvan kesimi için toplam 123 milyar 357 milyon lira, küçükbaş hayvanlar için ise 68 milyar 595 milyon lira ödeme yapılması bekleniyor.

Kasaplık Hizmetleri: Kesim işlemleri için büyükbaş hayvanda yaklaşık 5 milyar 600 milyon lira, küçükbaş hayvanda ise 2 milyar 500 milyon lira olmak üzere toplam 8 milyar 200 milyon liralık kasaplık hizmeti harcaması öngörülüyor.

Bayram sonrasına da değinen Şemsi Bayraktar, üreticilerin ellerinde kalan ve satılamayan kurbanlıklar için mağduriyet yaşanmaması adına Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) ilan edeceği alım fiyatlarını ve müdahale takvimini yakından takip edeceklerini sözlerine ekledi.