Kurban pazarı savaş alanına döndü! Yaralılar var

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kurban satış alanında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Çerkezköy Belediyesi Kurban Satış Alanı'nda, yer anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Kurbanlık hayvan satışı yapan R.G. ve F.G'nin satış yerini başka bir kişiye kiralamak istemesi üzerine başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen ve yaklaşık 30 kişinin karıştığı olay üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kavgada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan olayın ardından kurban satış alanında geniş güvenlik önlemi alındı.

Taraflara ait satış alanlarının zabıta ekiplerince boşaltıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınırken bölgede yeni bir olay yaşanmaması için çevik kuvvet ekipleri görevlendirildi. (AA)

