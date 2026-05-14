Kriz büyüyor: Havacılık devi uçuşları azaltma kararı aldı

Havacılık sektöründe dev bir daralma haberi geldi. Air India, çarşamba günü yaptığı bilgilendirmede, haziran ve ağustos ayları arasında çok sayıda uluslararası hattaki seferlerini geçici süreyle azaltacağını duyurdu.

Şirket yönetimi, bu kararın arkasındaki temel sebepleri belirli bölgelerdeki hava sahası kısıtlamaları ve rekor seviyelere ulaşan jet yakıtı fiyatları olarak açıkladı.

İran ve İsrail eksenindeki gerilim ile sıcak çatışmalar, bölgedeki hava sahalarının uçuşlara kapatılmasına ve uçakların çok daha uzun rotaları tercih etmek zorunda kalmasına yol açtı. Bu operasyonel zorluklar, dünya genelinde yakıt giderlerinde yaşanan sert tırmanışla birleşince, küresel ölçekte hizmet veren havayolu işletmeleri üzerindeki ekonomik baskıyı zirveye taşıdı.

ZARAR GİDEREK ARTIYOR

Singapur Hava Yolları’nın (Singapore Airlines) yaklaşık %25 hissesine sahip olduğu, geri kalan hisselerinin ise Tata Sons bünyesinde bulunduğu Air India (AI); çatışmalardan kaynaklanan işleyiş aksaklıkları ve tırmanan masraflarla mücadele ediyor. Şirketin içinden geçtiği bu dar boğaz, nükleer silaha sahip komşusu Pakistan’ın geçtiğimiz yıl askeri gerginlikler sebebiyle Hindistan merkezli havayolu şirketlerine uyguladığı hava sahası yasağıyla birlikte daha karmaşık bir boyuta ulaştı.

YÖNETİMDE BAYRAK DEĞİŞİMİ

Şirketin yaşadığı mali kayıplar ve artan denetim baskıları, üst düzey yönetimde istifaları tetikledi. İcra Kurulu Başkanı (CEO) Campbell Wilson, nisan ayı içerisinde görevini bıraktığını açıklamıştı. Sektörel haber kaynaklarına göre, Wilson’ın koltuğuna oturması beklenen adaylar arasında Singapur Hava Yolları (Singapore Airlines) yöneticisi Vinod Kannan ve Air India (AI) Ticari Birim Başkanı Nipun Aggarwal’ın isimleri öne çıkıyor.

İPTAL EDİLEN VE SEFER SAYISI DÜŞÜRÜLEN UÇUŞLAR

Kısıtlama kararı kapsamında Air India (AI), Delhi-Chicago ve Mumbai-New York hatlarındaki uçuşlarını geçici olarak askıya alacak. Avrupa ağında ise Delhi’den Paris, Milano ve Roma’ya gerçekleştirilen seferlerin sıklığında azaltmaya gidilecek. Asya pazarında ise Delhi-Şanghay arasındaki uçuş trafiği tamamen durduruldu.

Havayolu kuruluşu, her ay 1.200'den fazla uluslararası uçuşu gerçekleştirmeye devam edeceğini ve şartlar iyileştiğinde tam kapasite çalışma düzenine dönmek için gayret gösterdiklerini bildirdi. Ancak yapılan açıklamada, aksaklıkların sürmesi halinde uçuş ağında yeni düzenlemelere ve kısıtlamalara gidilebileceği uyarısı da yer aldı.