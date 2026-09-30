Kredi notu sorgulaması on milyonlara dayandı: 2015'in 6 katına çıktı

Kredi Kayıt Bürosu'nun (KKB) 2014'te kullanıma sunduğu Findeks, 12. yılında 10 milyona yakın kredi notu sorgusuna ulaştığını duyurdu.

12 YILDA 10 MİLYONA YAKIN KREDİ NOTU SORGULANDI

2014'te kullanıma sunulan Findeks'te bugüne kadar 10 milyona yakın Findeks Kredi Notu sorgusuna ulaşıldı. 2015 yılında 561 bin kez sorgulanan Findeks Kredi Notu, 2026 yılının ilk dokuz ayında 3,2 milyon sorgulamayı aşarak 2015 yılının tamamının yaklaşık 5,7 katına ulaştı.

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Eylül 2026 itibarıyla Findeks Kredi Notu sorgulamalarının yüzde 89'u mobil kanal üzerinden gerçekleştirildi. Findeks Mobil Uygulaması'nın toplam indirilme sayısı 13,26 milyona ulaştı.

KKB'DEN FİNDEKS DEĞERLENDİRMESİ

KKB Dijital Kanallar, Ürün ve Proje Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Burcu Türkmen, yenilenen Findeks'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkmen, "12 yıl önce finansal veriyi kullanıcıya açtık; şimdi o veriyi kullanıcı için anlamlı ve aksiyona dönüşebilir hale getiriyoruz." dedi.