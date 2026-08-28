Koç Holding iştiraki Marmaris Altınyunus Turistik İşletmeler'in Marmaris Pamucak mevkiindeki 441 odalı Mares Oteli’nin kiracısını değişti.

YENİ KİRACI İŞ BANKASI OLDU

Almanya merkezli iflas eden FTI Group’a bağlı MP Hotel Management yaşanan maddi sıkıntıların ardından 2035'e kadar olan kira anlaşmasını devretti.

Otelin yeni işletmecisi ve kiracısı İş Bankası bünyesinde bulunan Tatilbudur oldu. Koç Holding'in de devir anlaşmasından ekstra gelir sağlayacağı ifade edildi.

ÖDENECEK PARA BELLİ OLDU

Marmaris Altınyunus Turistik İşletmeler'den KAP'a yapılan açıklamaya göre; KDV hariç 400 bin dolar devir ücreti elde edilecek.

01.01.2027 – 01.05.2035 arasındaki dönem için yıllık KDV hariç minimum yıllık 400 bin dolar kira bedeli elde edilecek. Kira bedeli otelin cirosuna göre bağlı olarak belirlenecek.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Özel durum açıklamalarımız ve finansal raporlarımızda daha önce kamuya duyurulduğu üzere, Mares Oteli 1 Mayıs 2035 tarihine kadar MP Hotel'e kiralanmış ve Şirketimizce KDV hariç toplam 21.850.000 USD kira bedeli hâlihazırda tahsil edilmiştir. Taraflarca varılan mutabakat uyarınca, Şirketimize KDV hariç 400.000 USD sözleşme devir bedeli olarak ve 01.01.2027 – 01.05.2035 arasındaki dönem için yıllık KDV hariç 400.000 USD'den az olmamak üzere ilgili faaliyet dönemine ilişkin ciroya bağlı olarak belirlenecek tutar da ilave kira bedeli olarak nakden Şirketimize ödenecektir. İşlemin şirketimizin nakit akışına katkı sağlaması beklenmektedir. Kiracı değişikliği için Rekabet Kurulu ile T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı izinlerinin alınması gerekmekte olup, söz konusu izinlerin 25 Mart 2027'ye kadar alınamaması halinde sözleşmeler hükümsüz hale gelecektir.