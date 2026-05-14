KKM hesapları 35 milyon TL azaldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 8 Mayıs 2026 tarihli haftalık bültenini yayımladı.

Paylaşılan istatistikler, Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) bakiyesindeki düşüşün sembolik seviyelerde kaldığını ortaya koydu. KKM hesapları geçen hafta sadece 35 milyon lira azalarak 1 milyar 360 milyon lira seviyesine geriledi.

Toplam mevduat hacmi ise bankalar arası işlemler de dahil edildiğinde 80 milyar 172 milyon liralık bir kayıpla 29 trilyon 88 milyar 93 milyon liraya düştü.

BANKALARIN KREDİ HACMİ 25 TRİLYONU AŞTI

BDDK tarafından paylaşılan rakamlara göre, bankacılık sisteminin toplam kredi hacmi bir haftalık süreçte 76 milyar 141 milyon liralık bir artış sergiledi. Bu tırmanışla birlikte toplam kredi hacmi 25 trilyon 630 milyar 646 milyon lira seviyesine ulaştı. Ticari hayatın finansmanı için kullanılan taksitli ticari krediler ise 20 milyar 815 milyon lira artarak 3 trilyon 990 milyar 624 milyon liraya çıktı.

MİLYONLARIN TÜKETİCİ KREDİSİ YÜKÜ 3,2 TRİLYON LİRAYA ULAŞTI

Ücretli çalışanlar ve dar gelirli halkın ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığı tüketici kredileri dur durak bilmeden artmaya devam ediyor. İlgili dönemde tüketici kredilerinin toplam tutarı 11 milyar 634 milyon liralık bir sıçrayışla 3 trilyon 231 milyar 552 milyon liraya yükseldi. Bu devasa borç yükünün dağılımı ise şöyle gerçekleşti:

İhtiyaç Kredileri: 2 trilyon 413 milyar 317 milyon TL

Konut Kredileri: 773 milyar 586 milyon TL

Taşıt Kredileri: 44 milyar 649 milyon TL

Bireysel kredi kartı alacakları ise sınırlı bir düşüşle yüzde 1,5 azalarak 3 trilyon 67 milyar 991 milyon lira düzeyinde ölçüldü. Bu borcun 1 trilyon 167 milyar lirasını taksitli, 1 trilyon 900 milyar lirasını ise taksitsiz harcamalar oluşturdu.

TAKİPTEKİ ALACAKLARDA 9 MİLYAR LİRALIK PATLAMA

Ekonomideki en karamsar veri ise ödenemeyen borçlardan geldi. Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, sadece bir hafta içinde 9 milyar 56 milyon lira artarak 712 milyar 658 milyon liraya fırladı.

Bankalar, bu alacakların 537 milyar 625 milyon liralık kısmı için özel karşılık ayırmak zorunda kaldı. Öte yandan, bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 430 milyon liralık sınırlı bir artışla 5 trilyon 548 milyar 398 milyon liraya ulaştı.